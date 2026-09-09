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Ураган на Гавайях оставил без света почти 90% потребителей электроэнергии
Ураган на Гавайях оставил без света почти 90% потребителей электроэнергии - 09.09.2026, ПРАЙМ
Ураган на Гавайях оставил без света почти 90% потребителей электроэнергии
Почти 90% потребителей электроэнергии на гавайском острове Кауаи остались без света после прохождения урагана "Лоуэлл", следует из данных сайта Poweroutage,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:18+0300
2026-09-09T14:18+0300
2026-09-09T14:18+0300
электроэнергия
гавайские острова
сша
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Почти 90% потребителей электроэнергии на гавайском острове Кауаи остались без света после прохождения урагана "Лоуэлл", следует из данных сайта Poweroutage, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, без света остаются 32 478 из 36 990 отслеживаемых клиентов местной энергокомпании Kauai Island Utility Cooperative. Доля отключений на острове составляет 87,8%. Ураган "Лоуэлл" принес на Гавайи сильный ветер и ливни, повалил деревья и линии электропередачи, повредил дороги и дома. На острове Оаху мужчина погиб после того, как во время непогоды на него упало дерево, сообщил телеканал Hawaii News Now.
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электроэнергия, гавайские острова, сша
электроэнергия, Гавайские острова, США
Ураган на Гавайях оставил без света почти 90% потребителей электроэнергии
Ураган "Лоуэлл" на Гавайях оставил без света почти 90% потребителей электроэнергии
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Почти 90% потребителей электроэнергии на гавайском острове Кауаи остались без света после прохождения урагана "Лоуэлл", следует из данных сайта Poweroutage, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, без света остаются 32 478 из 36 990 отслеживаемых клиентов местной энергокомпании Kauai Island Utility Cooperative. Доля отключений на острове составляет 87,8%.
Ураган "Лоуэлл" принес на Гавайи сильный ветер и ливни, повалил деревья и линии электропередачи, повредил дороги и дома. На острове Оаху мужчина погиб после того, как во время непогоды на него упало дерево, сообщил телеканал Hawaii News Now.