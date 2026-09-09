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Цены на газ в Европе превысили 950 долларов
Цены на газ в Европе превысили 950 долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе превысили 950 долларов
Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 4%, превысив 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года, следует из данных лондонской... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:29+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 4%, превысив 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 937,7 доллара (+2,9%). По состоянию на 9.00 мск показатель составлял 940,2 доллара (+3,2%), а в 10.58 мск - 950,1 доллара (+4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 911,5 доллара за тысячу кубометров.
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газ, европа, нидерланды, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе превысили 950 долларов
Цена газа в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубов впервые с 23 декабря 2022 года