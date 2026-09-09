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Песков заявил о политической ангажированности Европы в вопросах газа

Песков заявил о политической ангажированности Европы в вопросах газа - 09.09.2026, ПРАЙМ

Песков заявил о политической ангажированности Европы в вопросах газа

Европейцы могли бы, исходя из здравого смысла, воспользоваться поставками по "Северному потоку", но политическая ангажированность в Европе затмевает здравый... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:06+0300

2026-09-09T14:06+0300

2026-09-09T14:06+0300

энергетика

газ

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европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европейцы могли бы, исходя из здравого смысла, воспользоваться поставками по "Северному потоку", но политическая ангажированность в Европе затмевает здравый смысл, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года. "Исходя из здравого смысла, конечно, они могли бы давно воспользоваться "Северным потоком", одна нитка которого остается живой и работоспособной, и она может быть запущена в одночасье. Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение", - сказал Песков журналистам.

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газ, россия, европа, дмитрий песков