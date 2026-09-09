https://1prime.ru/20260909/gazprom--873140212.html

"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО

"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО

"Газпром трансгаз Москва" (дочерняя компания "Газпрома") нарастит поставки природного газа жителям Центрального федерального округа (ЦФО) России более чем на 5... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:52+0300

2026-09-09T11:52+0300

2026-09-09T11:52+0300

газ

россия

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/82917/82/829178239_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5cbfe7908c7e052d9628ba5742a9be8b.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром трансгаз Москва" (дочерняя компания "Газпрома") нарастит поставки природного газа жителям Центрального федерального округа (ЦФО) России более чем на 5 миллиардов кубометров в период с 2026 по 2030 годы, следует из корпоративной газеты дочерней компании. "Следующая пятилетка (2026-2030 годы - ред.) еще более масштабная. "Газпром трансгаз Москва" увеличит подачу природного газа жителям ЦФО на более чем пять миллиардов кубометров", - говорится в газете. Подчеркивается, что также за период 2026-2030 годов планируется прирост производительности газораспределительных станций (ГРС) на 2,5 миллиона кубометров в час за счет строительства двух станций и реконструкции 15 станций, а также технического перевооружения еще 42 объектов. Уточняется, что на компанию "Газпром трансгаз Москва" уже пришлась значительная доля инфраструктурной нагрузки в рамках увеличения мощностей газотранспортной системы в период действия программы развития газоснабжения и газификации ЦФО в предыдущую пятилетку - в 2021-2025 годах. И за эти пять лет компании удалось реализовать более 95% предусмотренных программой проектов. В частности, была увеличена производительность ГРС более чем на 660 тысяч кубометров в час, а также проведена реконструкция, строительство и техническое перевооружение 40 станций. В прошлом году компания поставила более 90 миллиардов кубометров газа потребителям из центральной части России. В частности, на жителей Московского региона пришлось свыше 45 миллиардов кубометров. Другими крупными потребителями газа, как уточняется, оказались такие области, как Тульская - на нее пришлось более 8 миллиардов кубометров, а также Белгородская и Воронежская - с поставками в объеме более 6 и 4 миллиардов кубометров соответственно. "Газпром трансгаз Москва" - крупнейшее газотранспортное подразделение "Газпрома". Компания обеспечивает поставки природного газа потребителям из 14 субъектов федерации в центральной части России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, газпром