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"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО
"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО
"Газпром трансгаз Москва" (дочерняя компания "Газпрома") нарастит поставки природного газа жителям Центрального федерального округа (ЦФО) России более чем на 5... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:52+0300
2026-09-09T11:52+0300
газ
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром трансгаз Москва" (дочерняя компания "Газпрома") нарастит поставки природного газа жителям Центрального федерального округа (ЦФО) России более чем на 5 миллиардов кубометров в период с 2026 по 2030 годы, следует из корпоративной газеты дочерней компании. "Следующая пятилетка (2026-2030 годы - ред.) еще более масштабная. "Газпром трансгаз Москва" увеличит подачу природного газа жителям ЦФО на более чем пять миллиардов кубометров", - говорится в газете. Подчеркивается, что также за период 2026-2030 годов планируется прирост производительности газораспределительных станций (ГРС) на 2,5 миллиона кубометров в час за счет строительства двух станций и реконструкции 15 станций, а также технического перевооружения еще 42 объектов. Уточняется, что на компанию "Газпром трансгаз Москва" уже пришлась значительная доля инфраструктурной нагрузки в рамках увеличения мощностей газотранспортной системы в период действия программы развития газоснабжения и газификации ЦФО в предыдущую пятилетку - в 2021-2025 годах. И за эти пять лет компании удалось реализовать более 95% предусмотренных программой проектов. В частности, была увеличена производительность ГРС более чем на 660 тысяч кубометров в час, а также проведена реконструкция, строительство и техническое перевооружение 40 станций. В прошлом году компания поставила более 90 миллиардов кубометров газа потребителям из центральной части России. В частности, на жителей Московского региона пришлось свыше 45 миллиардов кубометров. Другими крупными потребителями газа, как уточняется, оказались такие области, как Тульская - на нее пришлось более 8 миллиардов кубометров, а также Белгородская и Воронежская - с поставками в объеме более 6 и 4 миллиардов кубометров соответственно. "Газпром трансгаз Москва" - крупнейшее газотранспортное подразделение "Газпрома". Компания обеспечивает поставки природного газа потребителям из 14 субъектов федерации в центральной части России.
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газ, россия, газпром
Газ, РОССИЯ, Газпром
11:52 09.09.2026
 
"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа жителям ЦФО

"Газпром трансгаз Москва" нарастит поставки газа в ЦФО более чем на пять миллиардов кубов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Логотип компании "Газпром"
 Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром трансгаз Москва" (дочерняя компания "Газпрома") нарастит поставки природного газа жителям Центрального федерального округа (ЦФО) России более чем на 5 миллиардов кубометров в период с 2026 по 2030 годы, следует из корпоративной газеты дочерней компании.
"Следующая пятилетка (2026-2030 годы - ред.) еще более масштабная. "Газпром трансгаз Москва" увеличит подачу природного газа жителям ЦФО на более чем пять миллиардов кубометров", - говорится в газете.
Подчеркивается, что также за период 2026-2030 годов планируется прирост производительности газораспределительных станций (ГРС) на 2,5 миллиона кубометров в час за счет строительства двух станций и реконструкции 15 станций, а также технического перевооружения еще 42 объектов.
Уточняется, что на компанию "Газпром трансгаз Москва" уже пришлась значительная доля инфраструктурной нагрузки в рамках увеличения мощностей газотранспортной системы в период действия программы развития газоснабжения и газификации ЦФО в предыдущую пятилетку - в 2021-2025 годах. И за эти пять лет компании удалось реализовать более 95% предусмотренных программой проектов.
В частности, была увеличена производительность ГРС более чем на 660 тысяч кубометров в час, а также проведена реконструкция, строительство и техническое перевооружение 40 станций.
В прошлом году компания поставила более 90 миллиардов кубометров газа потребителям из центральной части России. В частности, на жителей Московского региона пришлось свыше 45 миллиардов кубометров.
Другими крупными потребителями газа, как уточняется, оказались такие области, как Тульская - на нее пришлось более 8 миллиардов кубометров, а также Белгородская и Воронежская - с поставками в объеме более 6 и 4 миллиардов кубометров соответственно.
"Газпром трансгаз Москва" - крупнейшее газотранспортное подразделение "Газпрома". Компания обеспечивает поставки природного газа потребителям из 14 субъектов федерации в центральной части России.
 
ГазРОССИЯГазпром
 
 
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