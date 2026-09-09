https://1prime.ru/20260909/gelendzhik-873155648.html
В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция
В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция
Электроподстанция повреждена в Геленджике в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:06+0300
2026-09-09T17:06+0300
2026-09-09T17:06+0300
технологии
общество
геленджик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873155648.jpg?1788962800
КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Электроподстанция повреждена в Геленджике в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов.
"В результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, вследствие чего зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика", - написал Богодистов в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , геленджик
Технологии, Общество , Геленджик
В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция
В Геленджике при атаке беспилотников повреждена электроподстанция
КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Электроподстанция повреждена в Геленджике в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов.
"В результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, вследствие чего зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика", - написал Богодистов в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.