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В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция

В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Геленджике при атаке БПЛА повреждена электроподстанция

Электроподстанция повреждена в Геленджике в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:06+0300

2026-09-09T17:06+0300

2026-09-09T17:06+0300

технологии

общество

геленджик

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КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Электроподстанция повреждена в Геленджике в результате атаки вражеских беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов. "В результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, вследствие чего зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика", - написал Богодистов в канале на платформе "Макс". Он уточнил, что погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

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технологии, общество , геленджик