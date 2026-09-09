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В Германии назвали проект бюджета на 2027 год актом капитуляции коалиции
В Германии назвали проект бюджета на 2027 год актом капитуляции коалиции - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Германии назвали проект бюджета на 2027 год актом капитуляции коалиции
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала проект федерального бюджета Германии на 2027 год актом о капитуляции | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:29+0300
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БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала проект федерального бюджета Германии на 2027 год актом о капитуляции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.
Парламент ФРГ приступил во вторник к обсуждению в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027 год.
"Проект бюджета, который вы сегодня представили, отражает продолжение прежней неразберихи и является объявлением о капитуляции вашей коалиции", - заявила Вайдель, обращаясь к присутствующему на заседании бундестага канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
По словам Вайдель, прошедшие выборы в Саксонии-Анхальт наглядно показали, что немецкие избиратели требуют радикальной смены курса в ФРГ, а эпоха правящей коалиции "подошла к концу".
Депутат также указала, что действующее правительство ФРГ раздуло расходы госказны почти до 600 миллиардов евро, а планы властей набрать более 1 триллиона евро долгов к 2030 году не имеют, по ее словам, примера в истории ФРГ.
Кабмин ФРГ одобрил в июле проект федерального бюджета Германии на 2027 год. Новый бюджет предусматривает резкий рост расходов на оборону — с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Еще 11,6 миллиарда евро налогоплательщиков Берлин планирует напрямую направить на поддержку Украины. Резкий рост расходов на оборону будет профинансирован по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро.
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финансы, германия, фрг, берлин, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс
Финансы, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
В Германии назвали проект бюджета на 2027 год актом капитуляции коалиции
Депутат АдГ Вайдель назвала проект бюджета Германии актом капитуляции правящей коалиции
БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала проект федерального бюджета Германии на 2027 год актом о капитуляции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.
Парламент ФРГ приступил во вторник к обсуждению в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027 год.
"Проект бюджета, который вы сегодня представили, отражает продолжение прежней неразберихи и является объявлением о капитуляции вашей коалиции", - заявила Вайдель, обращаясь к присутствующему на заседании бундестага канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
По словам Вайдель, прошедшие выборы в Саксонии-Анхальт наглядно показали, что немецкие избиратели требуют радикальной смены курса в ФРГ, а эпоха правящей коалиции "подошла к концу".
Депутат также указала, что действующее правительство ФРГ раздуло расходы госказны почти до 600 миллиардов евро, а планы властей набрать более 1 триллиона евро долгов к 2030 году не имеют, по ее словам, примера в истории ФРГ.
Кабмин ФРГ одобрил в июле проект федерального бюджета Германии на 2027 год. Новый бюджет предусматривает резкий рост расходов на оборону — с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Еще 11,6 миллиарда евро налогоплательщиков Берлин планирует напрямую направить на поддержку Украины. Резкий рост расходов на оборону будет профинансирован по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро.