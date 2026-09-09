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В Германии призвали возобновить поставки газа из России
В Германии призвали возобновить поставки газа из России - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали возобновить поставки газа из России
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:20+0300
2026-09-09T16:20+0300
2026-09-09T16:20+0300
газ
германия
берлин
киев
алиса вайдель
адг
handelsblatt
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БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в Германии атомной энергетики на фоне рекордно низкого уровня запасов в немецких газохранилищах.
"Мы должны положить конец провальной энергетической трансформации и приступить к возвращению к атомной энергетике. Ключевое слово — устойчивость нашего энергоснабжения, поэтому нам также нужен недорогой природный газ из России. Мы будем работать над этим в интересах немецкой экономики", - заявила Вайдель, выступая в бундестаге.
Политик подчеркнула, что Берлин "безмолвно и бездейственно" позволил взорвать у себя под носом газопроводы "Северные потоки" и вместо подготовки почвы для будущего возобновления поставок по уцелевшим ниткам продолжает поощрять миллиардными выплатами предполагаемых организаторов этого теракта в Киеве.
Лидер АдГ также предупредила, что немецкие газохранилища по уровню запасов сейчас находятся на рекордно низком уровне, из-за чего страна рискует столкнуться зимой с катастрофическим дефицитом.
"Если зима будет холодной, нам грозят дорогостоящие закупки по астрономическим цена или нормирование, которое доконает нашу экономику частные домохозяйства", - заключила Вайдель.
Газета Handelsblatt сообщила в понедельник, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.
Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.
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газ, германия, берлин, киев, алиса вайдель, адг, handelsblatt
Газ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Киев, Алиса Вайдель, АдГ, Handelsblatt
В Германии призвали возобновить поставки газа из России
Лидер АдГ Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к атому
БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в Германии атомной энергетики на фоне рекордно низкого уровня запасов в немецких газохранилищах.
"Мы должны положить конец провальной энергетической трансформации и приступить к возвращению к атомной энергетике. Ключевое слово — устойчивость нашего энергоснабжения, поэтому нам также нужен недорогой природный газ из России. Мы будем работать над этим в интересах немецкой экономики", - заявила Вайдель, выступая в бундестаге.
Политик подчеркнула, что Берлин "безмолвно и бездейственно" позволил взорвать у себя под носом газопроводы "Северные потоки" и вместо подготовки почвы для будущего возобновления поставок по уцелевшим ниткам продолжает поощрять миллиардными выплатами предполагаемых организаторов этого теракта в Киеве.
Лидер АдГ также предупредила, что немецкие газохранилища по уровню запасов сейчас находятся на рекордно низком уровне, из-за чего страна рискует столкнуться зимой с катастрофическим дефицитом.
"Если зима будет холодной, нам грозят дорогостоящие закупки по астрономическим цена или нормирование, которое доконает нашу экономику частные домохозяйства", - заключила Вайдель.
Газета Handelsblatt сообщила в понедельник, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.
Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.