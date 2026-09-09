Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии призвали возобновить поставки газа из России - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/germanija-873152919.html
В Германии призвали возобновить поставки газа из России
В Германии призвали возобновить поставки газа из России - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали возобновить поставки газа из России
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:20+0300
2026-09-09T16:20+0300
газ
германия
берлин
киев
алиса вайдель
адг
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873152919.jpg?1788960051
БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в Германии атомной энергетики на фоне рекордно низкого уровня запасов в немецких газохранилищах. "Мы должны положить конец провальной энергетической трансформации и приступить к возвращению к атомной энергетике. Ключевое слово — устойчивость нашего энергоснабжения, поэтому нам также нужен недорогой природный газ из России. Мы будем работать над этим в интересах немецкой экономики", - заявила Вайдель, выступая в бундестаге. Политик подчеркнула, что Берлин "безмолвно и бездейственно" позволил взорвать у себя под носом газопроводы "Северные потоки" и вместо подготовки почвы для будущего возобновления поставок по уцелевшим ниткам продолжает поощрять миллиардными выплатами предполагаемых организаторов этого теракта в Киеве. Лидер АдГ также предупредила, что немецкие газохранилища по уровню запасов сейчас находятся на рекордно низком уровне, из-за чего страна рискует столкнуться зимой с катастрофическим дефицитом. "Если зима будет холодной, нам грозят дорогостоящие закупки по астрономическим цена или нормирование, которое доконает нашу экономику частные домохозяйства", - заключила Вайдель. Газета Handelsblatt сообщила в понедельник, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии. Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.
германия
берлин
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, берлин, киев, алиса вайдель, адг, handelsblatt
Газ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Киев, Алиса Вайдель, АдГ, Handelsblatt
16:20 09.09.2026
 
В Германии призвали возобновить поставки газа из России

Лидер АдГ Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к атому

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в Германии атомной энергетики на фоне рекордно низкого уровня запасов в немецких газохранилищах.
"Мы должны положить конец провальной энергетической трансформации и приступить к возвращению к атомной энергетике. Ключевое слово — устойчивость нашего энергоснабжения, поэтому нам также нужен недорогой природный газ из России. Мы будем работать над этим в интересах немецкой экономики", - заявила Вайдель, выступая в бундестаге.
Политик подчеркнула, что Берлин "безмолвно и бездейственно" позволил взорвать у себя под носом газопроводы "Северные потоки" и вместо подготовки почвы для будущего возобновления поставок по уцелевшим ниткам продолжает поощрять миллиардными выплатами предполагаемых организаторов этого теракта в Киеве.
Лидер АдГ также предупредила, что немецкие газохранилища по уровню запасов сейчас находятся на рекордно низком уровне, из-за чего страна рискует столкнуться зимой с катастрофическим дефицитом.
"Если зима будет холодной, нам грозят дорогостоящие закупки по астрономическим цена или нормирование, которое доконает нашу экономику частные домохозяйства", - заключила Вайдель.
Газета Handelsblatt сообщила в понедельник, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.
Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.
 
ГазГЕРМАНИЯБерлинКиевАлиса ВайдельАдГHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала