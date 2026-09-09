https://1prime.ru/20260909/germanija-873152919.html

В Германии призвали возобновить поставки газа из России

В Германии призвали возобновить поставки газа из России - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Германии призвали возобновить поставки газа из России

Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:20+0300

2026-09-09T16:20+0300

2026-09-09T16:20+0300

газ

германия

берлин

киев

алиса вайдель

адг

handelsblatt

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873152919.jpg?1788960051

БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала возобновить поставки газа из России и вернуться к использованию в Германии атомной энергетики на фоне рекордно низкого уровня запасов в немецких газохранилищах. "Мы должны положить конец провальной энергетической трансформации и приступить к возвращению к атомной энергетике. Ключевое слово — устойчивость нашего энергоснабжения, поэтому нам также нужен недорогой природный газ из России. Мы будем работать над этим в интересах немецкой экономики", - заявила Вайдель, выступая в бундестаге. Политик подчеркнула, что Берлин "безмолвно и бездейственно" позволил взорвать у себя под носом газопроводы "Северные потоки" и вместо подготовки почвы для будущего возобновления поставок по уцелевшим ниткам продолжает поощрять миллиардными выплатами предполагаемых организаторов этого теракта в Киеве. Лидер АдГ также предупредила, что немецкие газохранилища по уровню запасов сейчас находятся на рекордно низком уровне, из-за чего страна рискует столкнуться зимой с катастрофическим дефицитом. "Если зима будет холодной, нам грозят дорогостоящие закупки по астрономическим цена или нормирование, которое доконает нашу экономику частные домохозяйства", - заключила Вайдель. Газета Handelsblatt сообщила в понедельник, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии. Официальный представитель министерства экономики Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах, однако заявила, что рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе.

германия

берлин

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, берлин, киев, алиса вайдель, адг, handelsblatt