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"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности
"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить положение о том, что инвалидность не является основанием для отказа в кредите. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:17+0300
2026-09-09T15:27+0300
финансы
общество
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить положение о том, что инвалидность не является основанием для отказа в кредите. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект запрещает… использование самой инвалидности или конкретной группы инвалидности в качестве самостоятельного и исключительного основания для отказа в заключении договора (потребительского кредита - ред.)", - сказано в пояснительной записке. Проектом закона также запрещается включение кредитными организациями и страховыми организациями в правила предоставления финансовых услуг, применяемые при предоставлении займа и связанных с ним страховых услуг, положений, дискриминирующих лиц с инвалидностью по признаку инвалидности. Депутаты отметили, что предлагаемое регулирование не ограничивает право кредитора оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщика. Кредитор, как они добавили, сохранит возможность учитывать размер и стабильность дохода, кредитную историю, долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность представленных сведений и иные объективные обстоятельства, имеющие значение для принятия кредитного решения. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит установить однозначную законодательную гарантию равного доступа людей с инвалидностью к потребительскому кредитованию, исключить формальные ограничения, основанные исключительно на инвалидности или ее группе, и обеспечить единый обязательный подход кредитных и страховых организаций. При этом, по мнению авторов, право финансовых организаций проводить индивидуальную оценку объективных кредитных и страховых рисков сохраняется в полном объеме.
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финансы, общество
Финансы, Общество
15:17 09.09.2026 (обновлено: 15:27 09.09.2026)
 
"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности

"Новые люди" предложили не признавать инвалидность основанием для отказа в кредите

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить положение о том, что инвалидность не является основанием для отказа в кредите.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект запрещает… использование самой инвалидности или конкретной группы инвалидности в качестве самостоятельного и исключительного основания для отказа в заключении договора (потребительского кредита - ред.)", - сказано в пояснительной записке.
Проектом закона также запрещается включение кредитными организациями и страховыми организациями в правила предоставления финансовых услуг, применяемые при предоставлении займа и связанных с ним страховых услуг, положений, дискриминирующих лиц с инвалидностью по признаку инвалидности.
Депутаты отметили, что предлагаемое регулирование не ограничивает право кредитора оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщика. Кредитор, как они добавили, сохранит возможность учитывать размер и стабильность дохода, кредитную историю, долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность представленных сведений и иные объективные обстоятельства, имеющие значение для принятия кредитного решения.
Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит установить однозначную законодательную гарантию равного доступа людей с инвалидностью к потребительскому кредитованию, исключить формальные ограничения, основанные исключительно на инвалидности или ее группе, и обеспечить единый обязательный подход кредитных и страховых организаций. При этом, по мнению авторов, право финансовых организаций проводить индивидуальную оценку объективных кредитных и страховых рисков сохраняется в полном объеме.
 
ФинансыОбщество
 
 
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