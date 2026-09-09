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"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности

"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Новые люди" предложили запретить отказ в кредите из-за инвалидности

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить положение о том, что инвалидность не является основанием для отказа в кредите. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:27+0300

финансы

общество

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить положение о том, что инвалидность не является основанием для отказа в кредите. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект запрещает… использование самой инвалидности или конкретной группы инвалидности в качестве самостоятельного и исключительного основания для отказа в заключении договора (потребительского кредита - ред.)", - сказано в пояснительной записке. Проектом закона также запрещается включение кредитными организациями и страховыми организациями в правила предоставления финансовых услуг, применяемые при предоставлении займа и связанных с ним страховых услуг, положений, дискриминирующих лиц с инвалидностью по признаку инвалидности. Депутаты отметили, что предлагаемое регулирование не ограничивает право кредитора оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщика. Кредитор, как они добавили, сохранит возможность учитывать размер и стабильность дохода, кредитную историю, долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность представленных сведений и иные объективные обстоятельства, имеющие значение для принятия кредитного решения. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит установить однозначную законодательную гарантию равного доступа людей с инвалидностью к потребительскому кредитованию, исключить формальные ограничения, основанные исключительно на инвалидности или ее группе, и обеспечить единый обязательный подход кредитных и страховых организаций. При этом, по мнению авторов, право финансовых организаций проводить индивидуальную оценку объективных кредитных и страховых рисков сохраняется в полном объеме.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, общество