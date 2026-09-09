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Грузия снизила число иностранных туристов в январе-июне
Грузия снизила число иностранных туристов в январе-июне - 09.09.2026, ПРАЙМ
Грузия снизила число иностранных туристов в январе-июне
Число иностранных граждан, посетивших Грузию в январе-июне, снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от туризма сократились | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:23+0300
2026-09-09T16:23+0300
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ТБИЛИСИ, 9 сен — ПРАЙМ. Число иностранных граждан, посетивших Грузию в январе-июне, снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от туризма сократились на 2%, говорится в отчете об исполнении госбюджета за шесть месяцев, представленном парламенту минфином страны. Отмечается, что за первые шесть месяцев года Грузию посетили около 2,73 миллиона иностранцев против 2,81 миллиона годом ранее. При этом число туристических визитов составило примерно 2,27 миллиона, увеличившись на 0,1% по сравнению с показателем за январь-июнь 2025 года. Доходы Грузии от туризма за отчетный период составили приблизительно 1,93 миллиарда долларов, что на 39,3 миллиона долларов, или на 2%, меньше прошлогоднего показателя.
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бизнес, туризм, грузия
Грузия снизила число иностранных туристов в январе-июне
Число иностранных туристов в Грузии за полгода снизилось на 2,7%
ТБИЛИСИ, 9 сен — ПРАЙМ. Число иностранных граждан, посетивших Грузию в январе-июне, снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от туризма сократились на 2%, говорится в отчете об исполнении госбюджета за шесть месяцев, представленном парламенту минфином страны.
Отмечается, что за первые шесть месяцев года Грузию посетили около 2,73 миллиона иностранцев против 2,81 миллиона годом ранее.
При этом число туристических визитов составило примерно 2,27 миллиона, увеличившись на 0,1% по сравнению с показателем за январь-июнь 2025 года.
Доходы Грузии от туризма за отчетный период составили приблизительно 1,93 миллиарда долларов, что на 39,3 миллиона долларов, или на 2%, меньше прошлогоднего показателя.