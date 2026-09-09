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HHM хочет построить второй туннель через перевал Саланг в Афганистане - 09.09.2026, ПРАЙМ
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HHM хочет построить второй туннель через перевал Саланг в Афганистане
HHM хочет построить второй туннель через перевал Саланг в Афганистане - 09.09.2026, ПРАЙМ
HHM хочет построить второй туннель через перевал Саланг в Афганистане
Компания HHM Global Industry Group из ОАЭ выразила заинтересованность в инвестировании в строительство второго туннеля через перевал Саланг, который, как и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:06+0300
2026-09-09T17:06+0300
бизнес
афганистан
оаэ
мосметрострой
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Компания HHM Global Industry Group из ОАЭ выразила заинтересованность в инвестировании в строительство второго туннеля через перевал Саланг, который, как и первый, соединил бы центральные и северные провинции Афганистана, сообщает канцелярия заместителя премьер-министра страны Абдула Гани Барадара. "Этот вопрос обсуждался... на очередном заседании межведомственного инвестиционного комитета, которое прошло в Мраморном дворце (в Кабуле - ред.) под эгидой офиса заместителя премьер-министра по экономическим вопросам", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, комитет приветствовал намерение компании инвестировать в экономику Афганистана и заверил ее представителей в готовности профильных министерств и государственных ведомств оказать ей всестороннее содействие. "По итогам обстоятельного обсуждения представителям компании было предложено подготовить детальные инвестиционные проекты по строительству второго тоннеля "Саланг", созданию фармацевтических производств, а также по другим перспективным направлениям", - отметили в канцелярии. Подготовленные предложения будут переданы в межведомственный инвестиционный комитет для дальнейшего рассмотрения и анализа. В случае реализации данные инвестиции могут способствовать развитию транспортной инфраструктуры Афганистана и укреплению потенциала национального фармацевтического производства. Единственный на данный момент автодорожный туннель через Саланг проходит в горах Гиндукуша, его протяженность составляет 2,67 километра. Туннель имеет стратегическое значение, соединяя столицу Афганистана с северной частью страны. Объект был построен в 1958-1964 годах при экономическом и техническом содействии СССР, в частности советской организации "Мосметрострой". Объект является единственным транспортным туннелем в Афганистане, не считая противолавинных галерей. Наивысшая отметка, по которой проходит высокогорный туннель, составляет 3,363 метра над уровнем моря.
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бизнес, афганистан, оаэ, мосметрострой
Бизнес, АФГАНИСТАН, ОАЭ, Мосметрострой
17:06 09.09.2026
 
HHM хочет построить второй туннель через перевал Саланг в Афганистане

ОАЭ заинтересованы в строительстве второго туннеля через перевал Саланг в Афганистане

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Компания HHM Global Industry Group из ОАЭ выразила заинтересованность в инвестировании в строительство второго туннеля через перевал Саланг, который, как и первый, соединил бы центральные и северные провинции Афганистана, сообщает канцелярия заместителя премьер-министра страны Абдула Гани Барадара.
"Этот вопрос обсуждался... на очередном заседании межведомственного инвестиционного комитета, которое прошло в Мраморном дворце (в Кабуле - ред.) под эгидой офиса заместителя премьер-министра по экономическим вопросам", - говорится в сообщении.
По данным канцелярии, комитет приветствовал намерение компании инвестировать в экономику Афганистана и заверил ее представителей в готовности профильных министерств и государственных ведомств оказать ей всестороннее содействие. "По итогам обстоятельного обсуждения представителям компании было предложено подготовить детальные инвестиционные проекты по строительству второго тоннеля "Саланг", созданию фармацевтических производств, а также по другим перспективным направлениям", - отметили в канцелярии.
Подготовленные предложения будут переданы в межведомственный инвестиционный комитет для дальнейшего рассмотрения и анализа. В случае реализации данные инвестиции могут способствовать развитию транспортной инфраструктуры Афганистана и укреплению потенциала национального фармацевтического производства.
Единственный на данный момент автодорожный туннель через Саланг проходит в горах Гиндукуша, его протяженность составляет 2,67 километра. Туннель имеет стратегическое значение, соединяя столицу Афганистана с северной частью страны. Объект был построен в 1958-1964 годах при экономическом и техническом содействии СССР, в частности советской организации "Мосметрострой". Объект является единственным транспортным туннелем в Афганистане, не считая противолавинных галерей. Наивысшая отметка, по которой проходит высокогорный туннель, составляет 3,363 метра над уровнем моря.
 
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