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В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения
В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения - 09.09.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Игрима, Нягани и Урая в ХМАО, сообщила Росавиация. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:08+0300
2026-09-09T12:08+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Игрима, Нягани и Урая в ХМАО, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Игрим, Нягань, Урай. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, хмао
В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения
В трех аэропортах ХМАО ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Игрима, Нягани и Урая в ХМАО, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Игрим, Нягань, Урай. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.