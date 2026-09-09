https://1prime.ru/20260909/igrim-873140820.html

В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения

В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения - 09.09.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Игрима, Нягани и Урая ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Игрима, Нягани и Урая в ХМАО, сообщила Росавиация​​​. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:08+0300

2026-09-09T12:08+0300

2026-09-09T12:08+0300

бизнес

россия

хмао

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873140820.jpg?1788944934

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Игрима, Нягани и Урая в ХМАО, сообщила Росавиация​​​. "Аэропорты Игрим, Нягань, Урай. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

хмао

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, хмао