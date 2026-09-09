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Алгоритм уже все решил за вас: на кого теперь нацелены бренды

Алгоритм уже все решил за вас: на кого теперь нацелены бренды - 09.09.2026, ПРАЙМ

Алгоритм уже все решил за вас: на кого теперь нацелены бренды

Алгоритмы уже незаметно взяли на себя значительную часть повседневного выбора — от того, что мы увидим утром в ленте новостей, до маршрута на встречу, музыки в... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T05:05+0300

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Алгоритмы уже незаметно взяли на себя значительную часть повседневного выбора — от того, что мы увидим утром в ленте новостей, до маршрута на встречу, музыки в наушниках или товара в корзине маркетплейса. Формально решение по-прежнему принимает человек, но на практике он все чаще выбирает из вариантов, которые заранее сформировала цифровая система.Один из самых очевидных примеров — потребление контента. Рекомендательные механики определяют, какие видео, посты, новости, фильмы и даже мнения окажутся в поле зрения пользователя. Чем точнее алгоритм угадывает интерес, тем меньше у человека мотивации искать альтернативы самостоятельно. В итоге выбор становится удобнее, но одновременно сужается: мы чаще остаемся внутри привычного информационного и культурного круга.То же происходит в покупках. Поисковая выдача, персональные скидки, подборки "вам может понравиться", отзывы, рейтинги и рекламные объявления влияют на решение еще до того, как человек осознает потребность. Алгоритм не просто предлагает товар — он формирует ощущение, что именно этот вариант наиболее рационален, выгоден или популярен. Особенно заметно это в категориях, где пользователь не готов долго сравнивать характеристики: доставка еды, одежда, бытовые товары, билеты, косметика, сервисы.Похожая логика работает в городской среде. Навигаторы выбирают маршрут, банковские приложения напоминают о платежах и предлагают финансовые продукты, сервисы бронирования рекомендуют отели и авиабилеты, умные устройства регулируют температуру, освещение и режим дня. Мы делегируем машине не только рутинные действия, но и часть собственной оценки ситуации.Для бизнеса это означает, что бороться за внимание аудитории теперь недостаточно. Брендам важно быть понятными не только людям, но и алгоритмам: иметь качественный контент, прозрачные характеристики продукта, реальные отзывы, устойчивую репутацию и релевантную коммуникацию. При этом человеку важно сохранять привычку иногда выходить за пределы рекомендованного сценария — сравнивать источники, отключать автоподбор и задавать себе простой вопрос: это действительно мой выбор или самый удобный вариант, который мне показали?Автор: Александр Шкарупа, бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика"

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Александр Шкарупа https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/07/873084386_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_651f43c3e0f6e27a9aed1503b7c35599.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Шкарупа https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/07/873084386_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_651f43c3e0f6e27a9aed1503b7c35599.jpg

ии, бизнес, бренды, мнения аналитиков