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WSJ: математик из Anthropic уходит из ИИ-индустрии - 09.09.2026, ПРАЙМ
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WSJ: математик из Anthropic уходит из ИИ-индустрии
WSJ: математик из Anthropic уходит из ИИ-индустрии - 09.09.2026, ПРАЙМ
WSJ: математик из Anthropic уходит из ИИ-индустрии
Исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон уходит из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T04:03+0300
2026-09-09T04:03+0300
технологии
великобритания
openai
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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон уходит из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года, пишет газета Wall Street Journal. "Мы движемся к наиболее жестким из этих сценариев, при которых уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля", – приводит его слова издание. Он уходит из компании, отказываясь участвовать в гонке по созданию саморазвивающихся ИИ-моделей из-за опасения, что такие системы "могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество". 27-летний математик из Великобритании отмечает, что его коллеги все чаще описывают текущую траекторию развития создаваемых ими технологий фразами вроде "критическая точка" и "эндшпиль". Коксон рассказал, что в начале года ушел из OpenAI в Anthropic, привлеченный репутацией компании в области безопасности ИИ. Однако, хотя он по-прежнему уважает подход Anthropic к этой проблеме, теперь он пришел к выводу, что ни одна частная компания не способна этично разрабатывать ИИ без внешнего регулирования или скоординированного замедления развития этой отрасли. Газета отмечает, что теперь мужчина планирует изучать поэзию.
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технологии, великобритания, openai
Технологии, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, OpenAI
04:03 09.09.2026
 
WSJ: математик из Anthropic уходит из ИИ-индустрии

WSJ: математик из Anthropic уходит из ИИ-индустрии, опасаясь апокалипсиса

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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон уходит из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года, пишет газета Wall Street Journal.
"Мы движемся к наиболее жестким из этих сценариев, при которых уже к концу следующего года ситуация может выйти из-под контроля", – приводит его слова издание.
Он уходит из компании, отказываясь участвовать в гонке по созданию саморазвивающихся ИИ-моделей из-за опасения, что такие системы "могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество". 27-летний математик из Великобритании отмечает, что его коллеги все чаще описывают текущую траекторию развития создаваемых ими технологий фразами вроде "критическая точка" и "эндшпиль".
Коксон рассказал, что в начале года ушел из OpenAI в Anthropic, привлеченный репутацией компании в области безопасности ИИ. Однако, хотя он по-прежнему уважает подход Anthropic к этой проблеме, теперь он пришел к выводу, что ни одна частная компания не способна этично разрабатывать ИИ без внешнего регулирования или скоординированного замедления развития этой отрасли.
Газета отмечает, что теперь мужчина планирует изучать поэзию.
 
ТехнологииВЕЛИКОБРИТАНИЯOpenAI
 
 
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