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Импорт автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 14% в январе-августе

Импорт автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 14% в январе-августе - 09.09.2026, ПРАЙМ

Импорт автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 14% в январе-августе

Импорт автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 14% в январе-августе 2026 года, до 284,4 тысячи транспортных средств, сообщила ФТС России. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:37+0300

2026-09-09T10:37+0300

2026-09-09T10:44+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Импорт автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 14% в январе-августе 2026 года, до 284,4 тысячи транспортных средств, сообщила ФТС России. Как уточняется, рост импорта автомобилей наблюдался на протяжении всех месяцев, при этом больше всего машин ввезли в июле - 47,6 тысячи авто. "За 8 месяцев 2026 года таможенные органы Дальневосточного федерального округа (ДФО) оформили 284,4 тысячи транспортных средств для личного пользования (ТСЛП). Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства. Как следует из сообщения ФТС РФ, основной объем традиционно пришелся на Владивостокскую таможню – 205,8 тысячи автомобилей. "Значительное увеличение зафиксировано в регионе деятельности Уссурийской таможни, где было оформлено свыше 64 тысяч ТСЛП, что почти в два раза больше прошлогодних показателей. Читинская таможня оформила более 5,2 тысячи автомобилей, увеличив объем на 77%", - добавили в ведомстве. Отмечается, что при стабильном росте импорта автомобилей для личного пользования таможенные органы обеспечивают бесперебойность таможенных операций, в том числе за счет перераспределения и прикомандирования должностных лиц из других регионов.

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