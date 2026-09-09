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В Госдуму внесли проект о сроках приобретательной давности на имущество

В Госдуму внесли проект о сроках приобретательной давности на имущество - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о сроках приобретательной давности на имущество

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, который уточняет, как считать срок приобретательной давности, если имущество перешло к новому владельцу по договору или... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:44+0300

2026-09-09T20:44+0300

2026-09-09T20:44+0300

общество

россия

конституционный суд

госдума

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, который уточняет, как считать срок приобретательной давности, если имущество перешло к новому владельцу по договору или по наследству, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в пункт 3 статьи 234 Гражданского кодекса РФ. Сейчас норма устанавливает, что лицо может присоединить ко времени своего владения только срок, в течение которого имуществом владел тот, чьим правопреемником оно является. "Законопроектом предусматривается уточнить положения пункта 3 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в части их дополнения прямым указанием на возможность лица, ссылающегося на давность владения имуществом, присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владели предшествующие владельцы, если это имущество перешло во владение к каждому последующему владельцу на основании договора или в порядке универсального правопреемства, и при этом каждое из таких лиц владело данным имуществом с соблюдением условий, предусмотренных абзацем первым пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 25 марта 2026 года: суд признал действующую формулировку не соответствующей Конституции РФ, поскольку она не дает однозначного ответа, можно ли присоединять срок владения, если имущество перешло к новому владельцу по договору. Проектом предлагается прямо закрепить, что лицо может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого имуществом владели предшествующие владельцы, если оно перешло к каждому последующему владельцу на основании договора или в порядке универсального правопреемства. При этом уточняется, что каждый из них должен был владеть имуществом добросовестно, открыто и непрерывно, как своим собственным. Как поясняется в документах, реализация законопроекта позволит устранить неопределенность, выявленную Конституционным судом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, конституционный суд, госдума