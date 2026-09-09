https://1prime.ru/20260909/indeks-873131479.html

Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8%

Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8%

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T06:12+0300

2026-09-09T06:12+0300

2026-09-09T06:12+0300

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873131479.jpg?1788923545

ПЕКИН, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны. Инфляция в городах выросла на 0,8%, а в сельской местности на 0,7%. В августе цены на продукты питания снизились на 1,4%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. Цены на потребительские товары выросли на 0,8%, стоимость услуг также выросла на 0,8%. В частности, цены на свежие овощи и зелень в августе упали на 2,8%, свежие фрукты подешевели на 0,5%, цены на мясо снизились на 5,1%, в том числе свинина подешевела на 11,8%, говядина и баранина подорожали на 5,3% и 6,3% соответственно. Яйца подорожали на 15%, молочная продукция подешевела на 1,4%, цены на алкоголь снизились на 2,9%. Одежда в Китае подорожала на 1,5%, обувь – на 0,7%. Цены на услуги здравоохранения в Китае в августе выросли на 2,7%, на транспорт и связь - выросли на 2,5%. В среднем за первые восемь месяцев 2026 года инфляция в Китае составила 0,9%. Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам этого года составит около 2%.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай