Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/indeks-873131479.html
Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8%
Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8%
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T06:12+0300
2026-09-09T06:12+0300
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873131479.jpg?1788923545
ПЕКИН, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны. Инфляция в городах выросла на 0,8%, а в сельской местности на 0,7%. В августе цены на продукты питания снизились на 1,4%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. Цены на потребительские товары выросли на 0,8%, стоимость услуг также выросла на 0,8%. В частности, цены на свежие овощи и зелень в августе упали на 2,8%, свежие фрукты подешевели на 0,5%, цены на мясо снизились на 5,1%, в том числе свинина подешевела на 11,8%, говядина и баранина подорожали на 5,3% и 6,3% соответственно. Яйца подорожали на 15%, молочная продукция подешевела на 1,4%, цены на алкоголь снизились на 2,9%. Одежда в Китае подорожала на 1,5%, обувь – на 0,7%. Цены на услуги здравоохранения в Китае в августе выросли на 2,7%, на транспорт и связь - выросли на 2,5%. В среднем за первые восемь месяцев 2026 года инфляция в Китае составила 0,9%. Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам этого года составит около 2%.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай
Мировая экономика, КИТАЙ
06:12 09.09.2026
 
Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8%

Индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом выражении

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны.
Инфляция в городах выросла на 0,8%, а в сельской местности на 0,7%.
В августе цены на продукты питания снизились на 1,4%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. Цены на потребительские товары выросли на 0,8%, стоимость услуг также выросла на 0,8%.
В частности, цены на свежие овощи и зелень в августе упали на 2,8%, свежие фрукты подешевели на 0,5%, цены на мясо снизились на 5,1%, в том числе свинина подешевела на 11,8%, говядина и баранина подорожали на 5,3% и 6,3% соответственно. Яйца подорожали на 15%, молочная продукция подешевела на 1,4%, цены на алкоголь снизились на 2,9%.
Одежда в Китае подорожала на 1,5%, обувь – на 0,7%. Цены на услуги здравоохранения в Китае в августе выросли на 2,7%, на транспорт и связь - выросли на 2,5%.
В среднем за первые восемь месяцев 2026 года инфляция в Китае составила 0,9%.
Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам этого года составит около 2%.
 
Мировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала