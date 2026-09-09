Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия заинтересовалась российской системой маркировки - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/indija-873148859.html
Индия заинтересовалась российской системой маркировки
Индия заинтересовалась российской системой маркировки - 09.09.2026, ПРАЙМ
Индия заинтересовалась российской системой маркировки
Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:52+0300
2026-09-09T14:52+0300
технологии
россия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873148859.jpg?1788954768
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "Мы видим, что коллеги с повышенным любопытством и интересом уточняют, как работает система, все технические какие-то моменты, детали и прочее. И опыт того, что удалось сделать в России, им импонирует, и каким-то образом они хотят этот опыт перенимать", - сказал он в кулуарах форума "Иннопром. Индия". Юсупов подчеркнул, что маркировка является определенным знаком безопасности для потребителей. Система маркировки работает не только в России, однако именно отечественные решения вызывают интерес, в связи с высокими показателями по снижению нелегальной и некачественной продукции, а также обелению рынка. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, индия
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ
14:52 09.09.2026
 
Индия заинтересовалась российской системой маркировки

ЦРПТ: Индия активно интересуется российской системой маркировки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Мы видим, что коллеги с повышенным любопытством и интересом уточняют, как работает система, все технические какие-то моменты, детали и прочее. И опыт того, что удалось сделать в России, им импонирует, и каким-то образом они хотят этот опыт перенимать", - сказал он в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
Юсупов подчеркнул, что маркировка является определенным знаком безопасности для потребителей. Система маркировки работает не только в России, однако именно отечественные решения вызывают интерес, в связи с высокими показателями по снижению нелегальной и некачественной продукции, а также обелению рынка.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
ТехнологииРОССИЯИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала