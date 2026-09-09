https://1prime.ru/20260909/indija-873148859.html
Индия заинтересовалась российской системой маркировки
Индия заинтересовалась российской системой маркировки - 09.09.2026, ПРАЙМ
Индия заинтересовалась российской системой маркировки
Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:52+0300
2026-09-09T14:52+0300
2026-09-09T14:52+0300
технологии
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Мы видим, что коллеги с повышенным любопытством и интересом уточняют, как работает система, все технические какие-то моменты, детали и прочее. И опыт того, что удалось сделать в России, им импонирует, и каким-то образом они хотят этот опыт перенимать", - сказал он в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
Юсупов подчеркнул, что маркировка является определенным знаком безопасности для потребителей. Система маркировки работает не только в России, однако именно отечественные решения вызывают интерес, в связи с высокими показателями по снижению нелегальной и некачественной продукции, а также обелению рынка.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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технологии, россия, индия
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ
Индия заинтересовалась российской системой маркировки
ЦРПТ: Индия активно интересуется российской системой маркировки
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Мы видим, что коллеги с повышенным любопытством и интересом уточняют, как работает система, все технические какие-то моменты, детали и прочее. И опыт того, что удалось сделать в России, им импонирует, и каким-то образом они хотят этот опыт перенимать", - сказал он в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
Юсупов подчеркнул, что маркировка является определенным знаком безопасности для потребителей. Система маркировки работает не только в России, однако именно отечественные решения вызывают интерес, в связи с высокими показателями по снижению нелегальной и некачественной продукции, а также обелению рынка.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.