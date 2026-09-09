https://1prime.ru/20260909/indija-873148859.html

Индия заинтересовалась российской системой маркировки

Индия заинтересовалась российской системой маркировки - 09.09.2026, ПРАЙМ

Индия заинтересовалась российской системой маркировки

Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:52+0300

2026-09-09T14:52+0300

2026-09-09T14:52+0300

технологии

россия

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873148859.jpg?1788954768

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия активно интересуется российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "Мы видим, что коллеги с повышенным любопытством и интересом уточняют, как работает система, все технические какие-то моменты, детали и прочее. И опыт того, что удалось сделать в России, им импонирует, и каким-то образом они хотят этот опыт перенимать", - сказал он в кулуарах форума "Иннопром. Индия". Юсупов подчеркнул, что маркировка является определенным знаком безопасности для потребителей. Система маркировки работает не только в России, однако именно отечественные решения вызывают интерес, в связи с высокими показателями по снижению нелегальной и некачественной продукции, а также обелению рынка. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, индия