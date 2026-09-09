Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/indija-873154470.html
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей
Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:45+0300
2026-09-09T16:45+0300
россия
бизнес
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873154470.jpg?1788961514
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов в кулуарах форума "Иннопром.Индия". "Примерно за январь-август 2026 года фарма была поставлена на 61 миллиард рублей", - сказал он о поставках Индии в Россию. Юсупов подчеркнул, что индийская сторона поставляет России ежегодно около 200 миллионов единиц продукции. Из всего объема около 80% составляют БАДы и лекарства. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, индия
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ
16:45 09.09.2026
 
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей

ЦРПТ: Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов в кулуарах форума "Иннопром.Индия".
"Примерно за январь-август 2026 года фарма была поставлена на 61 миллиард рублей", - сказал он о поставках Индии в Россию.
Юсупов подчеркнул, что индийская сторона поставляет России ежегодно около 200 миллионов единиц продукции. Из всего объема около 80% составляют БАДы и лекарства.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала