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Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей
Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:45+0300
2026-09-09T16:45+0300
2026-09-09T16:45+0300
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов в кулуарах форума "Иннопром.Индия".
"Примерно за январь-август 2026 года фарма была поставлена на 61 миллиард рублей", - сказал он о поставках Индии в Россию.
Юсупов подчеркнул, что индийская сторона поставляет России ежегодно около 200 миллионов единиц продукции. Из всего объема около 80% составляют БАДы и лекарства.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, бизнес, индия
Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей
ЦРПТ: Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов в кулуарах форума "Иннопром.Индия".
"Примерно за январь-август 2026 года фарма была поставлена на 61 миллиард рублей", - сказал он о поставках Индии в Россию.
Юсупов подчеркнул, что индийская сторона поставляет России ежегодно около 200 миллионов единиц продукции. Из всего объема около 80% составляют БАДы и лекарства.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.