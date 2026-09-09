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Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей

Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Индия поставила в Россию фармпродукции на 61 миллиард рублей

Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:45+0300

2026-09-09T16:45+0300

2026-09-09T16:45+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Индия за январь-август текущего года поставила в России фармацевтической продукции на сумму 61 миллиард рублей, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов в кулуарах форума "Иннопром.Индия". "Примерно за январь-август 2026 года фарма была поставлена на 61 миллиард рублей", - сказал он о поставках Индии в Россию. Юсупов подчеркнул, что индийская сторона поставляет России ежегодно около 200 миллионов единиц продукции. Из всего объема около 80% составляют БАДы и лекарства. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, индия