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Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%
Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:56+0300
2026-09-09T19:56+0300
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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании (The Food and Drink Federation, FDF).
Согласно прогнозу FDF, продовольственная инфляция в стране достигнет 3,9% в декабре 2026 года, а уровень инфляции в 2026 году в целом составит 2,8%.
"В 2027 году инфляция достигнет 5,5%. Пик в 6,4% будет пройден в июле 2027 года", - говорится в докладе.
В последние месяцы организация зафиксировала замедление продовольственной инфляции, однако эта тенденция, вероятно, изменится на фоне роста затрат на энергоносители, транспорт и логистику.
"Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ выросли более чем вдвое по сравнению с февралем 2026 года, в то время как засухи и Эль-Ниньо привели к резкому росту цен на сельскохозяйственные товары", - подчеркивают авторы.
В начале августа Национальный союз фермеров (NFU) Великобритании заявлял, что из-за аномальной жары страна может столкнуться с продовольственным дефицитом. Засуха была объявлена в почти трех четвертях территорий Англии на фоне ухудшающихся погодных условий.
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мировая экономика, великобритания, ближний восток, англия, эль-ниньо
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Англия, Эль-Ниньо
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%
FDF: продовольственная инфляция в Великобритании в 2027 году ускорится до 5,5%
ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании (The Food and Drink Federation, FDF).
Согласно прогнозу FDF, продовольственная инфляция в стране достигнет 3,9% в декабре 2026 года, а уровень инфляции в 2026 году в целом составит 2,8%.
"В 2027 году инфляция достигнет 5,5%. Пик в 6,4% будет пройден в июле 2027 года", - говорится в докладе.
В последние месяцы организация зафиксировала замедление продовольственной инфляции, однако эта тенденция, вероятно, изменится на фоне роста затрат на энергоносители, транспорт и логистику.
"Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ выросли более чем вдвое по сравнению с февралем 2026 года, в то время как засухи и Эль-Ниньо привели к резкому росту цен на сельскохозяйственные товары", - подчеркивают авторы.
В начале августа Национальный союз фермеров (NFU) Великобритании заявлял, что из-за аномальной жары страна может столкнуться с продовольственным дефицитом. Засуха была объявлена в почти трех четвертях территорий Англии на фоне ухудшающихся погодных условий.