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Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%

Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%

Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:56+0300

2026-09-09T19:56+0300

2026-09-09T19:56+0300

мировая экономика

великобритания

ближний восток

англия

эль-ниньо

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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании (The Food and Drink Federation, FDF). Согласно прогнозу FDF, продовольственная инфляция в стране достигнет 3,9% в декабре 2026 года, а уровень инфляции в 2026 году в целом составит 2,8%. "В 2027 году инфляция достигнет 5,5%. Пик в 6,4% будет пройден в июле 2027 года", - говорится в докладе. В последние месяцы организация зафиксировала замедление продовольственной инфляции, однако эта тенденция, вероятно, изменится на фоне роста затрат на энергоносители, транспорт и логистику. "Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ выросли более чем вдвое по сравнению с февралем 2026 года, в то время как засухи и Эль-Ниньо привели к резкому росту цен на сельскохозяйственные товары", - подчеркивают авторы. В начале августа Национальный союз фермеров (NFU) Великобритании заявлял, что из-за аномальной жары страна может столкнуться с продовольственным дефицитом. Засуха была объявлена в почти трех четвертях территорий Англии на фоне ухудшающихся погодных условий.

великобритания

ближний восток

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мировая экономика, великобритания, ближний восток, англия, эль-ниньо