Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/infljatsija-873162747.html
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%
Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:56+0300
2026-09-09T19:56+0300
мировая экономика
великобритания
ближний восток
англия
эль-ниньо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873162747.jpg?1788972990
ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании (The Food and Drink Federation, FDF). Согласно прогнозу FDF, продовольственная инфляция в стране достигнет 3,9% в декабре 2026 года, а уровень инфляции в 2026 году в целом составит 2,8%. "В 2027 году инфляция достигнет 5,5%. Пик в 6,4% будет пройден в июле 2027 года", - говорится в докладе. В последние месяцы организация зафиксировала замедление продовольственной инфляции, однако эта тенденция, вероятно, изменится на фоне роста затрат на энергоносители, транспорт и логистику. "Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ выросли более чем вдвое по сравнению с февралем 2026 года, в то время как засухи и Эль-Ниньо привели к резкому росту цен на сельскохозяйственные товары", - подчеркивают авторы. В начале августа Национальный союз фермеров (NFU) Великобритании заявлял, что из-за аномальной жары страна может столкнуться с продовольственным дефицитом. Засуха была объявлена в почти трех четвертях территорий Англии на фоне ухудшающихся погодных условий.
великобритания
ближний восток
англия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, великобритания, ближний восток, англия, эль-ниньо
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Англия, Эль-Ниньо
19:56 09.09.2026
 
Продовольственная инфляция в Британии в 2027 году ускорится до 5,5%

FDF: продовольственная инфляция в Великобритании в 2027 году ускорится до 5,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Великобритании в следующем году ускорится с текущих 2,8 % до 5,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании (The Food and Drink Federation, FDF).
Согласно прогнозу FDF, продовольственная инфляция в стране достигнет 3,9% в декабре 2026 года, а уровень инфляции в 2026 году в целом составит 2,8%.
"В 2027 году инфляция достигнет 5,5%. Пик в 6,4% будет пройден в июле 2027 года", - говорится в докладе.
В последние месяцы организация зафиксировала замедление продовольственной инфляции, однако эта тенденция, вероятно, изменится на фоне роста затрат на энергоносители, транспорт и логистику.
"Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ выросли более чем вдвое по сравнению с февралем 2026 года, в то время как засухи и Эль-Ниньо привели к резкому росту цен на сельскохозяйственные товары", - подчеркивают авторы.
В начале августа Национальный союз фермеров (NFU) Великобритании заявлял, что из-за аномальной жары страна может столкнуться с продовольственным дефицитом. Засуха была объявлена в почти трех четвертях территорий Англии на фоне ухудшающихся погодных условий.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКАнглияЭль-Ниньо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала