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Инфляция в России за неделю составила меньше 0,1% - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в России за неделю составила меньше 0,1%
Инфляция в России за неделю составила меньше 0,1% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю составила меньше 0,1%
Инфляция в России на неделе с 1 по 7 сентября составила 0,05% после дефляции в 0,01% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, следует из публикации... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:15+0300
2026-09-09T19:15+0300
россия
росстат
инфляция
инфляция в россии
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 1 по 7 сентября составила 0,05% после дефляции в 0,01% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, следует из публикации Росстата. "За период с 1 по 7 сентября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала месяца – 100,05%, с начала года – 104,72%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,8%. В том числе подешевела капуста - на 4,9%, морковь - на 4,7%, картофель - на 4,6%, свекла - на 3,2%, лук - на 2,5%, яблоки - на 2,1%. Выросли цены на огурцы - на 0,5%, бананы - на 0,4%, помидоры - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 1 по 7 сентября подорожали: яйца - на 1,8%, гречка - на 1,7%, пшено - на 0,8%, сахар - на 0,6%, соль - на 0,5%, мясо кур и мороженая рыба - на 0,4%, пшеничный хлеб и макаронные изделия - на 0,3%, мука, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, сметана, кефир и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%. Снизились цены на мясные консервы для детского питания и вареные колбасы - на 0,5%, сосиски, сардельки, сыры, печенье - на 0,3%, свинину и творог - на 0,2%, маргарин - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 1 по 7 сентября подорожали детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,8%, пеленки для новорожденных - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,4%, зубные щетки и туалетная бумага - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,2%, телевизоры - на 1,5%, смартфоны - на 2,4%. Стоимость новых отечественных автомобили выросла на 0,9%, иностранных - на 0,3%. Бензин подорожал на 0,6%, стоимость дизельного топлива - практически не изменилась. Росстат за неделю с 1 по 7 сентября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности активированный уголь подорожал на 0,8%, нимесулид - на 0,6%, нафазолин - на 0,4%, валидол, пенталгин и левомеколь - на 0,3%, анальгин и ренгалин - на 0,2%. Снизились цены на корвалол - на 0,8%.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, росстат, инфляция, инфляция в россии
РОССИЯ, Росстат, инфляция, инфляция в России
19:15 09.09.2026
 
Инфляция в России за неделю составила меньше 0,1%

Росстат: инфляция в России с 1 по 7 сентября составила 0,05%

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 1 по 7 сентября составила 0,05% после дефляции в 0,01% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, следует из публикации Росстата.
"За период с 1 по 7 сентября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала месяца – 100,05%, с начала года – 104,72%", - говорится в публикации.
Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,8%. В том числе подешевела капуста - на 4,9%, морковь - на 4,7%, картофель - на 4,6%, свекла - на 3,2%, лук - на 2,5%, яблоки - на 2,1%. Выросли цены на огурцы - на 0,5%, бананы - на 0,4%, помидоры - на 0,1%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 1 по 7 сентября подорожали: яйца - на 1,8%, гречка - на 1,7%, пшено - на 0,8%, сахар - на 0,6%, соль - на 0,5%, мясо кур и мороженая рыба - на 0,4%, пшеничный хлеб и макаронные изделия - на 0,3%, мука, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, сметана, кефир и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.
Снизились цены на мясные консервы для детского питания и вареные колбасы - на 0,5%, сосиски, сардельки, сыры, печенье - на 0,3%, свинину и творог - на 0,2%, маргарин - на 0,1%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 1 по 7 сентября подорожали детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,8%, пеленки для новорожденных - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,4%, зубные щетки и туалетная бумага - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.
Электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,2%, телевизоры - на 1,5%, смартфоны - на 2,4%. Стоимость новых отечественных автомобили выросла на 0,9%, иностранных - на 0,3%. Бензин подорожал на 0,6%, стоимость дизельного топлива - практически не изменилась.
Росстат за неделю с 1 по 7 сентября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности активированный уголь подорожал на 0,8%, нимесулид - на 0,6%, нафазолин - на 0,4%, валидол, пенталгин и левомеколь - на 0,3%, анальгин и ренгалин - на 0,2%. Снизились цены на корвалол - на 0,8%.
 
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