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Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29%

Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29%

Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% в годовом выражении против 6,32% на 31 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:16+0300

2026-09-09T19:16+0300

2026-09-09T19:16+0300

россия

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инфляция в россии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% в годовом выражении против 6,32% на 31 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России на неделе с 1 по 7 сентября составила 0,05%. По оценке министерства, на продовольственные товары за период с 1 по 7 сентября было зафиксировано снижение цен на 0,09%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,81%, на остальные продукты питания - выросли на 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,37%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) они снизились - на 0,2%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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