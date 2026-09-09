https://1prime.ru/20260909/inflyatsiya-873159250.html
Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29%
Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29%
Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% в годовом выражении против 6,32% на 31 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:16+0300
2026-09-09T19:16+0300
2026-09-09T19:16+0300
россия
росстат
инфляция
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873159250.jpg?1788970564
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% в годовом выражении против 6,32% на 31 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России на неделе с 1 по 7 сентября составила 0,05%. По оценке министерства, на продовольственные товары за период с 1 по 7 сентября было зафиксировано снижение цен на 0,09%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,81%, на остальные продукты питания - выросли на 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,37%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) они снизились - на 0,2%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, инфляция, инфляция в россии
РОССИЯ, Росстат, инфляция, инфляция в России
Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29%
Минэкономразвития: инфляция в России на 7 сентября составила 6,29%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 сентября составила 6,29% в годовом выражении против 6,32% на 31 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России на неделе с 1 по 7 сентября составила 0,05%.
По оценке министерства, на продовольственные товары за период с 1 по 7 сентября было зафиксировано снижение цен на 0,09%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,81%, на остальные продукты питания - выросли на 0,07%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,37%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) они снизились - на 0,2%.