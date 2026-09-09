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Самая "продвинутая" версия iPhone Duo в Турции обойдется в 7 тысяч долларов

Самая "продвинутая" версия iPhone Duo в Турции обойдется в 7 тысяч долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Самая "продвинутая" версия iPhone Duo в Турции обойдется в 7 тысяч долларов

Самая "продвинутая" версия iPhone Duo в Турции будет стоить рекордные почти 7 тысяч долларов, следует из прейскуранта, полученного РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T23:00+0300

2026-09-09T23:00+0300

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технологии

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СТАМБУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Самая "продвинутая" версия iPhone Duo в Турции будет стоить рекордные почти 7 тысяч долларов, следует из прейскуранта, полученного РИА Новости. Компания Apple представила в среду свой первый складной смартфон iPhone Duo. Стоимость новинки в США составляет от 2 тысяч долларов, версия с двумя терабайтами памяти стоит 3199 долларов. Согласно прейскуранту на новые модели смартфонов в Турции, "раскладушка" с 256 гигабайтами памяти будет стоить 230 тысяч лир (4740 долларов), с терабайтом - 281 тысячу (5800 долларов), с двумя терабайтами - рекордные 336 тысяч лир (6930 долларов). В Турции смартфон поступит в продажу 23 октября - не исключено, что к тому времени стоимость в долларовом эквиваленте снизится. Таким образом приобретение смартфона за границей может оказаться дешевле покупки в Турции даже с учетом оплаты пошлины. Пошлина на растаможку любых ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов установлена в размере 54,2 тысячи лир (1120 долларов), с января она будет увеличена - предположительно, до почти 1430 долларов. В свою очередь, новый iPhone 18 Pro Max на два терабайта обойдется в 256 тысяч лир (5280 долларов). Один из турецких частных банков запустил услугу по аренде iPhone на один или два года на фоне рекордных цен на смартфоны в стране, выкуп не предусмотрен, выяснило ранее РИА Новости. Корпорация Apple регулярно поднимает цены на линейку смартфонов iPhone в Турции, где цены являются одними из самых высоких в мире. Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции в сентябре 2025 года впервые превысила отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости. Сейчас в переводе на доллары модель стоит чуть меньше 3,8 тысячи долларов за счет ослабления турецкой лиры. Самые дорогие модели смартфонов iPhone 17 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ.

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технологии, турция, сша, apple