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Трамп рассказал, когда закончится конфликт с Ираном - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, когда закончится конфликт с Ираном
Трамп рассказал, когда закончится конфликт с Ираном - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, когда закончится конфликт с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится после ноябрьских выборов в американский конгресс. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T22:26+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится после ноябрьских выборов в американский конгресс. "Я думаю, война закончится немедленно после выборов", - сказал Трамп журналистам. По его словам, Иран якобы использует ситуацию с атаками США, чтобы помочь "группе приятных, слабых людей" победить республиканцев на выборах. Но после голосования у Тегерана не останется возможностей сдерживать ситуацию, убежден Трамп. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Выборы в конгресс США пройдут 3 ноября.
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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп
22:26 09.09.2026
 
Трамп рассказал, когда закончится конфликт с Ираном

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится после выборов в конгресс в ноябре

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится после ноябрьских выборов в американский конгресс.
"Я думаю, война закончится немедленно после выборов", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, Иран якобы использует ситуацию с атаками США, чтобы помочь "группе приятных, слабых людей" победить республиканцев на выборах. Но после голосования у Тегерана не останется возможностей сдерживать ситуацию, убежден Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Выборы в конгресс США пройдут 3 ноября.
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Мировая экономикаСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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