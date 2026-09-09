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Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ

Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ - 09.09.2026, ПРАЙМ

Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ

Взрывы прозвучали со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:24+0300

2026-09-09T21:24+0300

2026-09-09T21:24+0300

ормузский пролив

иран

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ТЕГЕРАН, 9 сен – ПРАЙМ. Взрывы прозвучали со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. "Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива", - говорится в сообщении. Подробности иранское телевидение не приводит.

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, иран