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Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ
Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ - 09.09.2026, ПРАЙМ
Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ
Взрывы прозвучали со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:24+0300
2026-09-09T21:24+0300
2026-09-09T21:24+0300
ормузский пролив
иран
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ТЕГЕРАН, 9 сен – ПРАЙМ. Взрывы прозвучали со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. "Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива", - говорится в сообщении. Подробности иранское телевидение не приводит.
ормузский пролив
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ормузский пролив, иран
Взрывы прогремели вблизи иранского порта в Ормузском проливе, пишут СМИ
IRIB: взрывы прогремели вблизи иранского порта Джаск в Ормузском проливе
ТЕГЕРАН, 9 сен – ПРАЙМ. Взрывы прозвучали со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
Подробности иранское телевидение не приводит.