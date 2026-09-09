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В Финском заливе прошли испытания нового безэкипажного катера - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Финском заливе прошли испытания нового безэкипажного катера
В Финском заливе прошли испытания нового безэкипажного катера - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Финском заливе прошли испытания нового безэкипажного катера
Новый российский безэкипажный катер "Странник 575", который будет задействован для доставки избирательной документации в отдаленные и труднодоступные местности... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:41+0300
2026-09-09T11:51+0300
бизнес
россия
архангельская область
финский залив
цик
афк "система"
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Новый российский безэкипажный катер "Странник 575", который будет задействован для доставки избирательной документации в отдаленные и труднодоступные местности Архангельской области, успешно прошел испытания в Финском заливе, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Sitronics KT. "В акватории Финского залива прошли ходовые испытания нового безэкипажного катера "Странник 575" разработки Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Судно будет задействовано в совместном технологическом проекте ЦИК России и АФК "Система" по доставке избирательной документации в отдаленные и труднодоступные местности Архангельской области", - рассказали в компании. В Sitronics добавили, что тестирование проводилось на базе Приморской учебно-научной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Главной целью ходовых испытаний стала комплексная проверка судна на автономность и надежность работы всех систем при потере связи или при нестабильном сигнале. Инженеры компании проверяли системы навигации и автономного управления, тестировали систему оптического видеоанализа. Кроме того, проводились испытания и на остойчивость судна с грузом при разной степени загрузки, тестирование на точность захода в гавань и удержание позиции у причала. Безэкипажный катер "Странник 575" - второе судно из гражданской линейки Sitronics KT для доставки грузов по внутренним водным путям и прибрежным морским акваториям. Это судно будет задействовано избирательной комиссией Архангельской области для перевозки бюллетеней для голосования на сентябрьских выборах в отдельные участковые избирательные комиссии.
архангельская область
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бизнес, россия, архангельская область, финский залив, цик, афк "система"
Бизнес, РОССИЯ, Архангельская область, Финский залив, ЦИК, АФК "Система"
11:41 09.09.2026 (обновлено: 11:51 09.09.2026)
 
В Финском заливе прошли испытания нового безэкипажного катера

В Финском заливе прошли испытания нового российского безэкипажного катера "Странник 575"

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Новый российский безэкипажный катер "Странник 575", который будет задействован для доставки избирательной документации в отдаленные и труднодоступные местности Архангельской области, успешно прошел испытания в Финском заливе, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Sitronics KT.
"В акватории Финского залива прошли ходовые испытания нового безэкипажного катера "Странник 575" разработки Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Судно будет задействовано в совместном технологическом проекте ЦИК России и АФК "Система" по доставке избирательной документации в отдаленные и труднодоступные местности Архангельской области", - рассказали в компании.
В Sitronics добавили, что тестирование проводилось на базе Приморской учебно-научной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
Главной целью ходовых испытаний стала комплексная проверка судна на автономность и надежность работы всех систем при потере связи или при нестабильном сигнале. Инженеры компании проверяли системы навигации и автономного управления, тестировали систему оптического видеоанализа. Кроме того, проводились испытания и на остойчивость судна с грузом при разной степени загрузки, тестирование на точность захода в гавань и удержание позиции у причала.
Безэкипажный катер "Странник 575" - второе судно из гражданской линейки Sitronics KT для доставки грузов по внутренним водным путям и прибрежным морским акваториям. Это судно будет задействовано избирательной комиссией Архангельской области для перевозки бюллетеней для голосования на сентябрьских выборах в отдельные участковые избирательные комиссии.
 
БизнесРОССИЯАрхангельская областьФинский заливЦИКАФК "Система"
 
 
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