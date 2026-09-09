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Первый подмосковный банан попробуют вырастить в Истре
Первый подмосковный банан попробуют вырастить в Истре - 09.09.2026, ПРАЙМ
Первый подмосковный банан попробуют вырастить в Истре
Первые подмосковные бананы, а также ананасы попробуют вырастить в Истре, сообщил в своих соцсетях глава ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:26+0300
2026-09-09T16:26+0300
2026-09-09T16:32+0300
сельское хозяйство
московская область
подмосковье
танзания
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Первые подмосковные бананы, а также ананасы попробуют вырастить в Истре, сообщил в своих соцсетях глава ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота. "Я хочу вырастить первый подмосковный банан прямо здесь! В Подмосковье будут расти бананы и ананасы, не в Танзании, не в Эквадоре, а здесь, в Истре", - сообщил Сирота в своем Telegram-канале. Теплицы для выращивания бананов должны хорошо и при этом недорого отапливаться - электричество планируется производить из газа. Он добавил, что это будут не просто теплицы, а отечественный аналог британского проекта "Эдем" (ботанический сад в Великобритании с оранжереей, состоящей из нескольких геодезических куполов, под которыми собраны растения со всего мира). "Это целые огромные купола, в которых самые настоящие тропики. Пока это просто поле, но бананы мы все-таки попробуем вырастить", - добавил Сирота.
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сельское хозяйство, московская область, подмосковье, танзания
Сельское хозяйство, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, ТАНЗАНИЯ
Первый подмосковный банан попробуют вырастить в Истре
Глава "Народного фермера" Сирота: в Истре попробуют вырастить бананы и ананасы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Первые подмосковные бананы, а также ананасы попробуют вырастить в Истре, сообщил в своих соцсетях глава ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.
"Я хочу вырастить первый подмосковный банан прямо здесь! В Подмосковье будут расти бананы и ананасы, не в Танзании, не в Эквадоре, а здесь, в Истре", - сообщил Сирота в своем Telegram-канале.
Теплицы для выращивания бананов должны хорошо и при этом недорого отапливаться - электричество планируется производить из газа.
Он добавил, что это будут не просто теплицы, а отечественный аналог британского проекта "Эдем" (ботанический сад в Великобритании с оранжереей, состоящей из нескольких геодезических куполов, под которыми собраны растения со всего мира).
"Это целые огромные купола, в которых самые настоящие тропики. Пока это просто поле, но бананы мы все-таки попробуем вырастить", - добавил Сирота.