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На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18

На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18 - 09.09.2026, ПРАЙМ

На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18

Цены на линейку iPhone 18 на "Яндекс Маркете" начинаются от 147 тысяч рублей в зависимости от модели, продавца и условий доставки, а стоимость новой раскладной... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T22:12+0300

2026-09-09T22:12+0300

2026-09-09T22:12+0300

технологии

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яндекс маркет

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены на линейку iPhone 18 на "Яндекс Маркете" начинаются от 147 тысяч рублей в зависимости от модели, продавца и условий доставки, а стоимость новой раскладной модели iPhone Duo стартует от 245 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 000 рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей. Ожидаемая цена на первый складной iPhone Duo — от 245 000 рублей", - говорится в сообщении Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых – бургунди и небесно-голубом. Отмечается, что предзаказ на "Яндекс Маркете" стартует 10 сентября. При этом получить iPhone 18 Pro можно будет после 26 сентября - с доставкой по клику или в выбранном пункте выдачи. Точные сроки будут зависеть от продавца. Покупатели смогут оплатить покупку частями, а также оформить страховку от повреждений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, яндекс маркет