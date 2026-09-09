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На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18
На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18 - 09.09.2026, ПРАЙМ
На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18
Цены на линейку iPhone 18 на "Яндекс Маркете" начинаются от 147 тысяч рублей в зависимости от модели, продавца и условий доставки, а стоимость новой раскладной... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T22:12+0300
2026-09-09T22:12+0300
2026-09-09T22:12+0300
технологии
бизнес
яндекс маркет
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены на линейку iPhone 18 на "Яндекс Маркете" начинаются от 147 тысяч рублей в зависимости от модели, продавца и условий доставки, а стоимость новой раскладной модели iPhone Duo стартует от 245 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 000 рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей. Ожидаемая цена на первый складной iPhone Duo — от 245 000 рублей", - говорится в сообщении
Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых – бургунди и небесно-голубом.
Отмечается, что предзаказ на "Яндекс Маркете" стартует 10 сентября. При этом получить iPhone 18 Pro можно будет после 26 сентября - с доставкой по клику или в выбранном пункте выдачи. Точные сроки будут зависеть от продавца. Покупатели смогут оплатить покупку частями, а также оформить страховку от повреждений.
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технологии, бизнес, яндекс маркет
Технологии, Бизнес, Яндекс Маркет
На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на iPhone 18
На "Яндекс Маркете" рассказали о ценах на линейку iPhone 18 и раскладной модели Duo
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены на линейку iPhone 18 на "Яндекс Маркете" начинаются от 147 тысяч рублей в зависимости от модели, продавца и условий доставки, а стоимость новой раскладной модели iPhone Duo стартует от 245 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 000 рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей. Ожидаемая цена на первый складной iPhone Duo — от 245 000 рублей", - говорится в сообщении
Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых – бургунди и небесно-голубом.
Отмечается, что предзаказ на "Яндекс Маркете" стартует 10 сентября. При этом получить iPhone 18 Pro можно будет после 26 сентября - с доставкой по клику или в выбранном пункте выдачи. Точные сроки будут зависеть от продавца. Покупатели смогут оплатить покупку частями, а также оформить страховку от повреждений.