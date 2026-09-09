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Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений

Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений - 09.09.2026, ПРАЙМ

Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений

Россия и Индия обладают большими перспективами по совместным проектам в области освоения месторождений редкоземельных металлов и создания горно-обогатительных... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:04+0300

2026-09-09T15:04+0300

2026-09-09T15:04+0300

россия

промышленность

индия

денис мантуров

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большими перспективами по совместным проектам в области освоения месторождений редкоземельных металлов и создания горно-обогатительных комбинатов, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума "Иннопром. Индия". "Мы считаем, что у нас достаточно большая перспектива и большое будущее в построении совместных проектов по освоению месторождений, по созданию горно-обогатительных комбинатов, по инвестициям в переработку, по инвестициям в создание производств с высокой добавленной стоимостью", - сказал Юрин. Он добавил, что Индия, как и Россия, нуждается в устойчивых источниках поставок критических материалов. Одной из важнейших задач является не допустить критической зависимости от одного поставщика. Россия в свою очередь обладает хорошей ресурсной базой, технологиями, компетенциями по добыче и переработке, своей научной школой в области редкоземельных металлов. В Индии же огромный растущий промышленный рынок, собственные технологические компетенции, возрастающий спрос на критические материалы. "Объединение этих преимуществ может привести к созданию именно технологически суверенных цепочек, независимых от внешнего воздействия", - подчеркнул Юрин. Как заявлял в августе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, Россия и Индия имеют потенциал для расширения кооперации в области металлургии и горнодобывающей отрасли. В числе направлений сотрудничества он называл совместную разработку месторождений и переработку цветных, редких и редкоземельных металлов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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россия, промышленность, индия, денис мантуров, минпромторг