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Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений
Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений - 09.09.2026, ПРАЙМ
Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений
Россия и Индия обладают большими перспективами по совместным проектам в области освоения месторождений редкоземельных металлов и создания горно-обогатительных... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:04+0300
2026-09-09T15:04+0300
2026-09-09T15:04+0300
россия
промышленность
индия
денис мантуров
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большими перспективами по совместным проектам в области освоения месторождений редкоземельных металлов и создания горно-обогатительных комбинатов, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Мы считаем, что у нас достаточно большая перспектива и большое будущее в построении совместных проектов по освоению месторождений, по созданию горно-обогатительных комбинатов, по инвестициям в переработку, по инвестициям в создание производств с высокой добавленной стоимостью", - сказал Юрин.
Он добавил, что Индия, как и Россия, нуждается в устойчивых источниках поставок критических материалов. Одной из важнейших задач является не допустить критической зависимости от одного поставщика. Россия в свою очередь обладает хорошей ресурсной базой, технологиями, компетенциями по добыче и переработке, своей научной школой в области редкоземельных металлов. В Индии же огромный растущий промышленный рынок, собственные технологические компетенции, возрастающий спрос на критические материалы.
"Объединение этих преимуществ может привести к созданию именно технологически суверенных цепочек, независимых от внешнего воздействия", - подчеркнул Юрин.
Как заявлял в августе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, Россия и Индия имеют потенциал для расширения кооперации в области металлургии и горнодобывающей отрасли. В числе направлений сотрудничества он называл совместную разработку месторождений и переработку цветных, редких и редкоземельных металлов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, промышленность, индия, денис мантуров, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ, Денис Мантуров, Минпромторг
Юрин: Россия и Индия имеют большие перспективы в освоении месторождений
Замглавы Минпромторга Юрин: Россия и Индия обладают большими перспективами по проектам
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большими перспективами по совместным проектам в области освоения месторождений редкоземельных металлов и создания горно-обогатительных комбинатов, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Мы считаем, что у нас достаточно большая перспектива и большое будущее в построении совместных проектов по освоению месторождений, по созданию горно-обогатительных комбинатов, по инвестициям в переработку, по инвестициям в создание производств с высокой добавленной стоимостью", - сказал Юрин.
Он добавил, что Индия, как и Россия, нуждается в устойчивых источниках поставок критических материалов. Одной из важнейших задач является не допустить критической зависимости от одного поставщика. Россия в свою очередь обладает хорошей ресурсной базой, технологиями, компетенциями по добыче и переработке, своей научной школой в области редкоземельных металлов. В Индии же огромный растущий промышленный рынок, собственные технологические компетенции, возрастающий спрос на критические материалы.
"Объединение этих преимуществ может привести к созданию именно технологически суверенных цепочек, независимых от внешнего воздействия", - подчеркнул Юрин.
Как заявлял в августе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, Россия и Индия имеют потенциал для расширения кооперации в области металлургии и горнодобывающей отрасли. В числе направлений сотрудничества он называл совместную разработку месторождений и переработку цветных, редких и редкоземельных металлов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.