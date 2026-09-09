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Solidcore Resources plc запустил лабораторию в Караганде - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Solidcore Resources plc запустил лабораторию в Караганде
Solidcore Resources plc запустил лабораторию в Караганде - 09.09.2026, ПРАЙМ
Solidcore Resources plc запустил лабораторию в Караганде
Золотодобытчик Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) запустил собственную лабораторию в Караганде для исследования до 200 тысяч проб руды в год, инвестиции... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:28+0300
2026-09-09T18:28+0300
промышленность
россия
казахстан
polymetal
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Золотодобытчик Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) запустил собственную лабораторию в Караганде для исследования до 200 тысяч проб руды в год, инвестиции в проект составили примерно 19,3 миллиона долларов, сообщила компания. "Solidcore Resources запустил собственный лабораторно-аналитический комплекс "ЖанаLAB"... Объем инвестиций в проект создания лаборатории составил порядка 9 миллиардов тенге (19,3 миллиона долларов)... Планируемая производительность лаборатории - до 200 тысяч проб в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что из них около 2,5 миллиарда тенге направлено на закупку оборудования, порядка 6,5 миллиарда тенге - на строительство здания и подведение инфраструктуры. Новая лаборатория размещена в городе Караганда и предназначена для пробоподготовки и исследований геологических проб руды в рамках геологоразведочных проектов в Северном Прибалхашье, уточняется в релизе. "Благодаря ей будут повышены точность оценки рудных тел и эффективность планирования горных работ, усилен контроль над качеством геологоразведочных данных на всех этапах от отбора проб до подтверждения запасов, сокращены сроки анализа", - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора Solidcore Resources Виталия Несиса. Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября 2025 года.
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промышленность, россия, казахстан, polymetal
Промышленность, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Polymetal
18:28 09.09.2026
 
Solidcore Resources plc запустил лабораторию в Караганде

Золотодобытчик Solidcore Resources plc запустил собственную лабораторию в Караганде

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Золотодобытчик Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) запустил собственную лабораторию в Караганде для исследования до 200 тысяч проб руды в год, инвестиции в проект составили примерно 19,3 миллиона долларов, сообщила компания.
"Solidcore Resources запустил собственный лабораторно-аналитический комплекс "ЖанаLAB"... Объем инвестиций в проект создания лаборатории составил порядка 9 миллиардов тенге (19,3 миллиона долларов)... Планируемая производительность лаборатории - до 200 тысяч проб в год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них около 2,5 миллиарда тенге направлено на закупку оборудования, порядка 6,5 миллиарда тенге - на строительство здания и подведение инфраструктуры.
Новая лаборатория размещена в городе Караганда и предназначена для пробоподготовки и исследований геологических проб руды в рамках геологоразведочных проектов в Северном Прибалхашье, уточняется в релизе.
"Благодаря ей будут повышены точность оценки рудных тел и эффективность планирования горных работ, усилен контроль над качеством геологоразведочных данных на всех этапах от отбора проб до подтверждения запасов, сокращены сроки анализа", - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора Solidcore Resources Виталия Несиса.
Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября 2025 года.
 
ПромышленностьРОССИЯКАЗАХСТАНPolymetal
 
 
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