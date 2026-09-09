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Картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России

Картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России - 09.09.2026, ПРАЙМ

Картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России

Картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России, его стоимость упала на 16,5% по отношению к предыдущему месяцу - до 59,1 рубля за килограмм,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T00:32+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России, его стоимость упала на 16,5% по отношению к предыдущему месяцу - до 59,1 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. "Картофель стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на него к концу августа составили 59,1 рубля за килограмм, что на 16,5% ниже месяца ранее", - отметили в ассоциации. Кроме того, по данным союза, в пятерку самых подешевевших вошли и другие овощи борщевого набора: капуста со снижением на 16,4%, морковь - на 12,6%, свекла столовая - на 11,8%, помидоры - на 8,4% и лук - на 8,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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