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В Казахстане заявили о продолжении взыскания с оператора Кашагана - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане заявили о продолжении взыскания с оператора Кашагана
В Казахстане заявили о продолжении взыскания с оператора Кашагана - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане заявили о продолжении взыскания с оператора Кашагана
Взыскание денежных средств с оператора нефтегазового месторождения Кашаган в пользу Казахстана продолжается, несмотря на временное приостановление... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T07:54+0300
2026-09-09T07:54+0300
газ
казахстан
казмунайгаз
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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Взыскание денежных средств с оператора нефтегазового месторождения Кашаган в пользу Казахстана продолжается, несмотря на временное приостановление исполнительного производства, сообщили в министерстве юстиции республики. Ранее в ряде СМИ появилась информация о приостановлении принудительного взыскания 2,3 триллиона тенге (около 5 миллиардов долларов по текущему курсу) с оператора месторождения Кашаган North Caspian Operating Company N.V. (NCOC). "Работа по взысканию денежных средств с NCOC в пользу государства будет продолжена в установленном законом порядке", - заявили в ведомстве. В минюсте пояснили, что NCOC обжаловал действия государственного судебного исполнителя, в связи с чем Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области (СМАС) истребовал материалы исполнительного производства. В соответствии с законом на период нахождения материалов в суде исполнительное производство приостанавливается до их возвращения судом. Таким образом, приостановление производства связано с рассмотрением жалобы NCOC и не означает прекращения взыскания, уточняется в сообщении. В 2023 году правительство Казахстана обязало NCOC выплатить штраф в размере 2,3 триллиона тенге за то, что в месторождении могло находиться слишком большое количество серы. В феврале этого года операторы Кашагана инициировали международный арбитраж для оспаривания штрафа. В июле минюст Казахстана заявил, что запущено принудительное взыскание и возбуждено исполнительное производство. Участниками консорциума NCOC являются "Казмунайгаз" (16,88%), Eni (16,81%), Shell (16,81%), ExxonMobil (16,81%), TotalEnergies (16,81%), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%). Месторождение Кашаган расположено в Казахстане в 75 километрах от города Атырау в шельфовой зоне, где глубина воды составляет три-четыре метра. Это одно из самых крупных и сложных морских месторождений, общие запасы которого оцениваются в 36,6 миллиарда баррелей нефти.
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192
40
192
40
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газ, казахстан, казмунайгаз, eni, shell
Газ, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз, Eni, Shell
07:54 09.09.2026
 
В Казахстане заявили о продолжении взыскания с оператора Кашагана

Минюст Казахстана: взыскание с оператора месторождения Кашаган продолжается

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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Взыскание денежных средств с оператора нефтегазового месторождения Кашаган в пользу Казахстана продолжается, несмотря на временное приостановление исполнительного производства, сообщили в министерстве юстиции республики.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о приостановлении принудительного взыскания 2,3 триллиона тенге (около 5 миллиардов долларов по текущему курсу) с оператора месторождения Кашаган North Caspian Operating Company N.V. (NCOC).
"Работа по взысканию денежных средств с NCOC в пользу государства будет продолжена в установленном законом порядке", - заявили в ведомстве.
В минюсте пояснили, что NCOC обжаловал действия государственного судебного исполнителя, в связи с чем Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области (СМАС) истребовал материалы исполнительного производства.
В соответствии с законом на период нахождения материалов в суде исполнительное производство приостанавливается до их возвращения судом. Таким образом, приостановление производства связано с рассмотрением жалобы NCOC и не означает прекращения взыскания, уточняется в сообщении.
В 2023 году правительство Казахстана обязало NCOC выплатить штраф в размере 2,3 триллиона тенге за то, что в месторождении могло находиться слишком большое количество серы. В феврале этого года операторы Кашагана инициировали международный арбитраж для оспаривания штрафа. В июле минюст Казахстана заявил, что запущено принудительное взыскание и возбуждено исполнительное производство.
Участниками консорциума NCOC являются "Казмунайгаз" (16,88%), Eni (16,81%), Shell (16,81%), ExxonMobil (16,81%), TotalEnergies (16,81%), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%).
Месторождение Кашаган расположено в Казахстане в 75 километрах от города Атырау в шельфовой зоне, где глубина воды составляет три-четыре метра. Это одно из самых крупных и сложных морских месторождений, общие запасы которого оцениваются в 36,6 миллиарда баррелей нефти.
 
ГазКАЗАХСТАНКазмунайгазEniShell
 
 
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