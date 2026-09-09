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Российский инвестор меняет классику на экзотику

Российский инвестор меняет классику на экзотику - 09.09.2026, ПРАЙМ

Российский инвестор меняет классику на экзотику

Российский фондовый рынок бьет рекорды по числу инвесторов и объему вложений. Однако за этими цифрами скрывается любопытный тренд: классические инструменты уже... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T06:06+0300

2026-09-09T06:06+0300

2026-09-09T06:06+0300

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Российский фондовый рынок бьет рекорды по числу инвесторов и объему вложений. Однако за этими цифрами скрывается любопытный тренд: классические инструменты уже не вызывают былого ажиотажа. Инвестор, прошедший школу волатильности, все чаще обращает взгляд в сторону новых, альтернативных решений. Готов ли рынок предложить ему не просто экзотику, а зрелые продукты с понятной доходностью?Согласно данным Банка России, только за второй квартал 2026 года физические лица пополнили брокерские счета на 1,1 триллион рублей, что почти на 20% больше, чем в предыдущем квартале. Совокупная стоимость активов на брокерском обслуживании достигла 13,6 триллионов рублей, а количество уникальных клиентов на Московской бирже перевалило за 41,9 миллионов человек, охватив более половины экономически активного населения страны.Однако впечатляющая статистика имеет и обратную сторону. Более 60% брокерских счетов остаются пустыми, а на каждом четвертом лежит менее 10 тысяч рублей. Это говорит о том, что интерес к инвестициям высок, но многие инвесторы либо находятся в фазе накопления опыта, либо разочаровались в стандартном наборе инструментов и ищут что-то новое.На этом фоне дискуссии о цифровых финансовых активах (ЦФА) постепенно переходят в практическую плоскость. По оценкам АКРА, за первое полугодие 2026 года объем новых выпусков ЦФА достиг 1,8 триллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем во втором полугодии 2025 года. Пока это интерес узкой прослойки, но потенциал рынка огромен. Агентство НКР прогнозирует появление качественных активов с высокими рейтингами уже в следующем году, а к 2028-му — формирование вторичного рынка и выход новых эмитентов.Параллельно набирает популярность токенизация материальных активов — от произведений искусства до уникальных предметов, созданных в коллаборациях с брендами. Такие проекты, хоть и нишевые, расширяют аудиторию, предлагая инвесторам причастность к реальным активам с культурной ценностью.Нельзя обойти стороной и растущий интерес к халяль-инвестициям. Это направление ошибочно воспринимать как продукт для ограниченного круга лиц. Все больше инвесторов рассматривают его как способ этичного вложения средств в понятные и прозрачные инструменты. С учетом потенциальной аудитории около 30 миллионов человек в России этот сегмент имеет все шансы стать мейнстримом.Новое регулирование криптовалют также открыло новые возможности. С 1 сентября бизнес может использовать цифровые валюты для трансграничных расчетов, а инвесторы получили право работать с ними при соблюдении определенных условий. Пока интерес физлиц сдержан из-за волатильности, но сам факт появления законодательного поля — значимый шаг вперед.Российский инвестор перерос классику. Он уже имеет брокерский счет, знаком с акциями и облигациями, научился переживать просадки. Теперь он ищет инструменты с понятной логикой и предсказуемыми рисками, но не обязательно с запредельной доходностью. ЦФА, халяльные инвестиции, токенизированные активы или криптовалюты — это не альтернатива классическому рынку, а его естественное расширение. Ключевой вопрос — смогут ли участники рынка предложить качественные, ликвидные и прозрачные продукты, способные превратить точечный интерес в массовый спрос.Автор: Александр Хенкин, вице-президент по трансграничному бизнесу и инвестициям МТС Финтех

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2026

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Александр Хенкин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873025685_0:146:853:999_100x100_80_0_0_32b672ce3fce842269a7993bb700f243.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Хенкин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873025685_0:146:853:999_100x100_80_0_0_32b672ce3fce842269a7993bb700f243.jpg

рынок, финансы, акра, брокеры, мнения аналитиков