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"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт

"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алма-Аты в Лондон со 138 пассажирами на борту, перенаправили во Франкфурт-на-Майне из-за... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:06+0300

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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алма-Аты в Лондон со 138 пассажирами на борту, перенаправили во Франкфурт-на-Майне из-за закрытия лондонского аэропорта "Хитроу", сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика. Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов. Как следует из данных портала FlightRadar24, изученных РИА Новости, сбои с вылетами были зафиксированы как минимум в девяти аэропортах, включая "Хитроу", "Гатвик", "Лондон-сити", а также аэропорты Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга. "Air Astana информирует, что в связи с закрытием Лондонского аэропорта "Хитроу" по извещению NOTAM (извещение для экипажей воздушных судов - ред.) воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс KC663 по маршруту Алматы - Лондон, было благополучно перенаправлено в аэропорт Франкфурта", - говорится в сообщении. По информации авиаперевозчика, на борту Airbus находились 138 пассажиров. У 67 из них нет действующей шенгенской визы, поэтому они остаются в транзитной зоне аэропорта Франкфурта. Всем пассажирам предоставили ваучеры на питание. Сообщается, что отправление рейса KC663 предварительно перенесено на среду, 9 сентября, на 16:30 по времени Астаны (14:30 мск). Про данным трекера Flightradar24, более 1,4 тысячи прибывающих и вылетающих рейсов отменено в аэропортах Великобритании во вторник и среду на фоне сбоя.

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бизнес, лондон, алма-ата, астана, air astana, a321neo