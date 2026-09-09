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"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт
"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алма-Аты в Лондон со 138 пассажирами на борту, перенаправили во Франкфурт-на-Майне из-за... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:06+0300
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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алма-Аты в Лондон со 138 пассажирами на борту, перенаправили во Франкфурт-на-Майне из-за закрытия лондонского аэропорта "Хитроу", сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика. Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов. Как следует из данных портала FlightRadar24, изученных РИА Новости, сбои с вылетами были зафиксированы как минимум в девяти аэропортах, включая "Хитроу", "Гатвик", "Лондон-сити", а также аэропорты Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга. "Air Astana информирует, что в связи с закрытием Лондонского аэропорта "Хитроу" по извещению NOTAM (извещение для экипажей воздушных судов - ред.) воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс KC663 по маршруту Алматы - Лондон, было благополучно перенаправлено в аэропорт Франкфурта", - говорится в сообщении. По информации авиаперевозчика, на борту Airbus находились 138 пассажиров. У 67 из них нет действующей шенгенской визы, поэтому они остаются в транзитной зоне аэропорта Франкфурта. Всем пассажирам предоставили ваучеры на питание. Сообщается, что отправление рейса KC663 предварительно перенесено на среду, 9 сентября, на 16:30 по времени Астаны (14:30 мск). Про данным трекера Flightradar24, более 1,4 тысячи прибывающих и вылетающих рейсов отменено в аэропортах Великобритании во вторник и среду на фоне сбоя.
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бизнес, лондон, алма-ата, астана, air astana, a321neo
Бизнес, ЛОНДОН, АЛМА-АТА, Астана, Air Astana, A321neo
11:06 09.09.2026
 
"Хитроу сбоит". Самолет из Алма-Аты перенаправили во Франкфурт

Air Astana перенаправила самолет во Франкфурт из-за закрытия лондонского аэропорта

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкАэропорт "Хитроу" в Лондоне
Аэропорт Хитроу в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алма-Аты в Лондон со 138 пассажирами на борту, перенаправили во Франкфурт-на-Майне из-за закрытия лондонского аэропорта "Хитроу", сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.
Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов. Как следует из данных портала FlightRadar24, изученных РИА Новости, сбои с вылетами были зафиксированы как минимум в девяти аэропортах, включая "Хитроу", "Гатвик", "Лондон-сити", а также аэропорты Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга.
"Air Astana информирует, что в связи с закрытием Лондонского аэропорта "Хитроу" по извещению NOTAM (извещение для экипажей воздушных судов - ред.) воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс KC663 по маршруту Алматы - Лондон, было благополучно перенаправлено в аэропорт Франкфурта", - говорится в сообщении.
По информации авиаперевозчика, на борту Airbus находились 138 пассажиров. У 67 из них нет действующей шенгенской визы, поэтому они остаются в транзитной зоне аэропорта Франкфурта. Всем пассажирам предоставили ваучеры на питание. Сообщается, что отправление рейса KC663 предварительно перенесено на среду, 9 сентября, на 16:30 по времени Астаны (14:30 мск).
Про данным трекера Flightradar24, более 1,4 тысячи прибывающих и вылетающих рейсов отменено в аэропортах Великобритании во вторник и среду на фоне сбоя.
 
БизнесЛОНДОНАЛМА-АТААстанаAir AstanaA321neo
 
 
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