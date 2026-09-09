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Хуситы атаковали саудовские города

Хуситы атаковали саудовские города - 09.09.2026, ПРАЙМ

Хуситы атаковали саудовские города

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в среду города на юге Саудовской Аравии ракетами и... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T22:37+0300

2026-09-09T22:37+0300

2026-09-09T22:37+0300

йемен

саудовская аравия

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ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в среду города на юге Саудовской Аравии ракетами и беспилотниками, говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя арабской коалиции по поддержке властей Йемена во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики. "Мятежники в среду атаковали города Хамис-Мушейт, Абха и Джизан баллистическимм ракетами и беспилотниками", - сказал он. По словам аль-Малики, в условиях этих нападений хуситов коалиция будет защищать суверенитет королевства, гражданские объекты и население. Ранее военный представитель хуситов сообщил, что Саудовская Аравия нанесла 54 удара по территории Йемена за 12 часов.

йемен

саудовская аравия

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йемен, саудовская аравия