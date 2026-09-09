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Китайские железные дороги открыли продажу билетов на "золотую неделю"

Китайские железные дороги открыли продажу билетов на "золотую неделю" - 09.09.2026, ПРАЙМ

Китайские железные дороги открыли продажу билетов на "золотую неделю"

Китайские железные дороги (China State Railway Group) начинают продажу билетов на поездки в пиковый период "золотой недели" - осенних праздников, которые... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T09:46+0300

2026-09-09T09:46+0300

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ПЕКИН, 9 сен - ПРАЙМ. Китайские железные дороги (China State Railway Group) начинают продажу билетов на поездки в пиковый период "золотой недели" - осенних праздников, которые продлятся с 23 сентября по 8 октября, планируется, что в день по стране будут курсировать в среднем около 13 тысяч пассажирских поездов, сообщает перевозчик. В Китае с 25 по 27 сентября будут трехдневные выходные по случаю Праздника середины осени, а также ежегодные общенациональных каникулы с 1 по 7 октября, посвященные Дню образования КНР, которые также известны как "золотая неделя". Ежегодно в период осенних праздников колоссальная нагрузка приходится именно на транспортную инфраструктуру, так как население Китая активно путешествует как внутри страны, так и за границу. "В 2026 году железнодорожные перевозки в период каникул по случаю Праздника середины осени и Дня образования КНР начнутся 23 сентября и завершатся 8 октября, продлившись 16 дней. Пиковым днем для поездок, как ожидается, станет 1 октября. Железнодорожные билеты на 23 сентября поступят в продажу сегодня", - говорится в заявлении. Отмечается, что в этом году спрос на поездки в туристических целях, для посещения родственников и отдыха крайне высок, а поездки на короткие расстояния во время Праздника середины осени совпадают с поездками на дальние расстояния во время "золотой недели", что приводит к высокому пассажиропотоку. Железные дороги, чтобы справиться с пиковым пассажиропотоком, увеличивают пропускную способность, планируется, что в день по стране "будут курсировать в среднем около 13 тысяч пассажирских поездов". Помимо прочего, будет приняты такие меры, как увеличение количества ночных высокоскоростных поездов, объединение нескольких составов в одну группу и добавление вагонов к обычным пассажирским поездам. "Это позволит динамически оптимизировать и корректировать планы движения поездов, максимально увеличивая пропускную способность на популярных маршрутах", - сообщает перевозчик. В период праздников для облегчения трансграничных поездок продолжат курсировать международные пассажирские поезда между Китаем и Россией, Монголией, Лаосом, Вьетнамом и КНДР. Отмечается, что туристы также могут приобрести билеты на специализированные тематические поезда, включая культурно-туристический состав "Звездный свет. Яньчжао", объединяющий культуру Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя, туристический поезд "Панда-экспресс", который отправляется из города Чэнду провинции Сычуань, туристический поезд "Алтай - китайская столица снега" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, тематические поезда для музыкальных и футбольных фанатов. В 2025 году пиковый период поездок во время общенациональных каникул продлился 12 дней с 29 сентября по 10 октября, за это время железные дороги перевезли 213 миллионов пассажиров. Пиковым днем стало 1 октября, когда Китайские железные дороги установили новый рекорд и перевезли за день 23,132 миллиона пассажиров.

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бизнес, мировая экономика, китай, кнр, монголия