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В Китае прокомментировали обвинения США в адрес китайских компаний - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Китае прокомментировали обвинения США в адрес китайских компаний
В Китае прокомментировали обвинения США в адрес китайских компаний - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Китае прокомментировали обвинения США в адрес китайских компаний
Обвинения США в адрес китайских компаний в области искусственного интеллекта не имеют под собой оснований, они являются примером двойных стандартов и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:43+0300
2026-09-09T17:43+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
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ПЕКИН, 9 сен – ПРАЙМ. Обвинения США в адрес китайских компаний в области искусственного интеллекта не имеют под собой оснований, они являются примером двойных стандартов и представляют собой попытку подавить конкуренцию в сфере ИИ, заявили в министерстве коммерции КНР. Американские правоохранительные органы 8 сентября обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в якобы промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в США. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий-конкурентов. "Обвинения США в адрес китайских компаний в области искусственного интеллекта в якобы осуществлении дистилляции американских моделей в "промышленных масштабах" не имеют под собой ни фактических, ни правовых оснований", - говорится в заявлении китайского ведомства. В минкоммерции подчеркнули, что заявления США представляют собой политизацию и инструментализацию дистилляции - нормальной для отрасли технической и коммерческой практики, и являются примером "двойных стандартов". "Соответствующее заявление США является очередным наглядным свидетельством стремления Вашингтона к технологической гегемонии и монополизации вычислительных мощностей, подавлению конкуренции в сфере искусственного интеллекта", - добавили в ведомстве. Как отметили в минкоммерции, в отношении искусственного интеллекта Китай выступает за открытый исходный код, сотрудничество и совместное использование. Китайские модели с открытым исходным кодом доступны компаниям по всему миру, включая американские, добавили в ведомстве.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР
17:43 09.09.2026
 
В Китае прокомментировали обвинения США в адрес китайских компаний

Минкоммерции КНР назвало обвинения США в области ИИ примером двойных стандартов

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ПЕКИН, 9 сен – ПРАЙМ. Обвинения США в адрес китайских компаний в области искусственного интеллекта не имеют под собой оснований, они являются примером двойных стандартов и представляют собой попытку подавить конкуренцию в сфере ИИ, заявили в министерстве коммерции КНР.
Американские правоохранительные органы 8 сентября обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в якобы промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в США. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий-конкурентов.
"Обвинения США в адрес китайских компаний в области искусственного интеллекта в якобы осуществлении дистилляции американских моделей в "промышленных масштабах" не имеют под собой ни фактических, ни правовых оснований", - говорится в заявлении китайского ведомства.
В минкоммерции подчеркнули, что заявления США представляют собой политизацию и инструментализацию дистилляции - нормальной для отрасли технической и коммерческой практики, и являются примером "двойных стандартов".
"Соответствующее заявление США является очередным наглядным свидетельством стремления Вашингтона к технологической гегемонии и монополизации вычислительных мощностей, подавлению конкуренции в сфере искусственного интеллекта", - добавили в ведомстве.
Как отметили в минкоммерции, в отношении искусственного интеллекта Китай выступает за открытый исходный код, сотрудничество и совместное использование. Китайские модели с открытым исходным кодом доступны компаниям по всему миру, включая американские, добавили в ведомстве.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙКНР
 
 
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