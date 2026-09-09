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В Южной Корее уровень безработицы в августе снизился до 2,7%
В Южной Корее уровень безработицы в августе снизился до 2,7% - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Южной Корее уровень безработицы в августе снизился до 2,7%
Уровень безработицы в Южной Корее в августе снизилась до 2,7% с уровня предшествовавшего месяца в 2,8%, следует из данных министерства статистики страны. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:48+0300
2026-09-09T13:48+0300
2026-09-09T13:48+0300
мировая экономика
общество
южная корея
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Южной Корее в августе снизилась до 2,7% с уровня предшествовавшего месяца в 2,8%, следует из данных министерства статистики страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В августе прошлого года безработица в Южной Корее составляла 2,8%.
Число безработных в стране в отчетном месяце составило 588 тысяч человек, что на 4 тысячи (на 0,7%) меньше значения годичной давности.
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мировая экономика, общество , южная корея
Мировая экономика, Общество , ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В Южной Корее уровень безработицы в августе снизился до 2,7%
Уровень безработицы в Южной Корее в августе снизился до 2,7%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Южной Корее в августе снизилась до 2,7% с уровня предшествовавшего месяца в 2,8%, следует из данных министерства статистики страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В августе прошлого года безработица в Южной Корее составляла 2,8%.
Число безработных в стране в отчетном месяце составило 588 тысяч человек, что на 4 тысячи (на 0,7%) меньше значения годичной давности.