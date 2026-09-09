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В Кремле напомнили о сложном положении Европы из-за проблем с закачкой газа

В Кремле напомнили о сложном положении Европы из-за проблем с закачкой газа - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле напомнили о сложном положении Европы из-за проблем с закачкой газа

Европейцы сейчас оказались в сложном положении, столкнувшись с проблемами закачки газа в подземные хранилища, которые не смогут заполнить до наступления зимы... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:43+0300

2026-09-09T14:43+0300

2026-09-09T14:54+0300

газ

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европейцы сейчас оказались в сложном положении, столкнувшись с проблемами закачки газа в подземные хранилища, которые не смогут заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года. "Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности возобновления поставок российских энергоносителей в Европу. Нынешний уровень биржевых цен на газ не является рекордным, и европейцы отдают себе в этом отчет, добавил представитель Кремля. "По логике вещей и исходя из здравого смысла, конечно же, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ. Более дешевым газом мог бы давно для них стать российский газ: российский трубный газ, российский сжиженный газ, хотя сжиженный газ продается всегда по спотовой цене", - отметил пресс-секретарь президента. Он уточнил, что европейцы могли бы давно воспользоваться поставками по "Северному потоку", одна нитка которого сохраняет работоспособность и может быть запущена в одночасье. Однако политическая ангажированность в Европе сейчас затмевает здравый смысл, подчеркнул Песков, - и европейцы сами наносят ущерб своей экономике, отказавшись от российского газа и закупая энергоносители по значительно более высокой цене.

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газ, европа, дмитрий песков