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В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику

В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику

Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму, темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T07:27+0300

2026-09-09T07:27+0300

2026-09-09T07:27+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму, темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Уже сегодня темпы внедрения альтернативных источников энергии в Крыму растут. Но следует ускоряться", - сказал Константинов. По его мнению, в Крыму есть все возможности для развития солнечной и ветроэнергетики. "Крым - солнечный регион, да и ветра у нас достаточно, но пока мы недостаточно используем это в быту, в промышленности, общественной жизни. Конечно, развитие этой отрасли не означает, что мы должны отказаться от традиционных методов генерации энергии. Но и эти, альтернативные, варианты вполне применимы", - сказал глава парламента. По его словам, Крым – развивающийся регион, которому в перспективе будет нужно много электроэнергии.

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