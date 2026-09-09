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В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику
В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику
Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму, темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T07:27+0300
2026-09-09T07:27+0300
россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму, темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Уже сегодня темпы внедрения альтернативных источников энергии в Крыму растут. Но следует ускоряться", - сказал Константинов. По его мнению, в Крыму есть все возможности для развития солнечной и ветроэнергетики. "Крым - солнечный регион, да и ветра у нас достаточно, но пока мы недостаточно используем это в быту, в промышленности, общественной жизни. Конечно, развитие этой отрасли не означает, что мы должны отказаться от традиционных методов генерации энергии. Но и эти, альтернативные, варианты вполне применимы", - сказал глава парламента. По его словам, Крым – развивающийся регион, которому в перспективе будет нужно много электроэнергии.
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россия, крым
РОССИЯ, КРЫМ
07:27 09.09.2026
 
В Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику

Глава парламента Константинов: в Крыму намерены развивать солнечное и ветроэнергетику

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Солнечную и ветроэнергетику намерены развивать в Крыму, темпы ее внедрения следует ускорить, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Уже сегодня темпы внедрения альтернативных источников энергии в Крыму растут. Но следует ускоряться", - сказал Константинов.
По его мнению, в Крыму есть все возможности для развития солнечной и ветроэнергетики.
"Крым - солнечный регион, да и ветра у нас достаточно, но пока мы недостаточно используем это в быту, в промышленности, общественной жизни. Конечно, развитие этой отрасли не означает, что мы должны отказаться от традиционных методов генерации энергии. Но и эти, альтернативные, варианты вполне применимы", - сказал глава парламента.
По его словам, Крым – развивающийся регион, которому в перспективе будет нужно много электроэнергии.
 
РОССИЯКРЫМ
 
 
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