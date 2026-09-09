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Названы вклады, ставки по которым снова начали расти

Названы вклады, ставки по которым снова начали расти - 09.09.2026, ПРАЙМ

Названы вклады, ставки по которым снова начали расти

Российские банки в летний период увеличили доходность краткосрочных вкладов на фоне дефицита ликвидности и оттока средств населения. Как рассказал агентству... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T03:03+0300

2026-09-09T03:03+0300

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российские банки в летний период увеличили доходность краткосрочных вкладов на фоне дефицита ликвидности и оттока средств населения. Как рассказал агентству "Прайм" президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков, при ключевой ставке в 14% средняя доходность по депозитам в первой декаде сентября уже превысила 13%.Такая динамика связана с сочетанием сразу нескольких факторов. Летом 2026 года банковский сектор столкнулся с рекордным оттоком денег клиентов. Только в мае граждане вывели около 550 миллиардов рублей, а за май-июнь срочные вклады сократились почти на 561 миллиард рублей.В июле объем наличных денег в обращении вырос еще на 0,7 триллиона рублей, что заставило кредитные организации искать способы привлечь средства обратно."Поэтому повышение ставок по депозитам – способ справиться с дефицитом ликвидности у банков", - говорит Кулаков.Второй причиной стали новые вызовы в экономике, разгоняющие инфляцию. Финансовые институты не ждут скорого снижения ключевой ставки, поэтому корректируют доходность депозитов в сторону повышения. Кроме того, сыграла роль конкуренция: когда крупные игроки подняли ставки, остальные банки были вынуждены предложить клиентам аналогичные условия, чтобы не потерять пассивы.Интересно, что рост коснулся в основном коротких продуктов. По данным финансового маркетплейса "Финуслуги", за период с 29 мая по 2 сентября двенадцать из двадцати крупнейших банков увеличили доходность трехмесячных вкладов (максимальный рост составил 5,5 процентного пункта). Ставки по полугодовым депозитам подняли одиннадцать банков (не более чем на 1,14 процентных пункта), а по годовым — шесть организаций (максимум на 1,9 процентных пункта).Доходность двухлетних продуктов при этом опустилась до 10,98%, а трехлетних — до 10,67%. В итоге разрыв между средней ставкой на три месяца и на три года достиг 3,18 процентного пункта. "Это говорит о том, что текущие решения банков носят не стратегический, а ситуационный характер и рассчитаны на короткий период — обычно три или максимум шесть месяцев", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, банковские депозиты