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Курс юаня перешел к снижению в направлении 12,7 рубля

Курс юаня перешел к снижению в направлении 12,7 рубля - 09.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня перешел к снижению в направлении 12,7 рубля

Курс китайской валюты к российской перешел к снижению в направлении отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:04+0300

2026-09-09T14:04+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской перешел к снижению в направлении отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 13.42 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,74 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,69-12,84 рубля, а в самом начале торгов - рос до 12,82 рубля. В среду диапазон курса 12,5-13 рублей за юань сохранит свою актуальность, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом китайская валюта может сделать еще один шаг к его нижней границе, чему может способствовать пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановление предложения со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля - августе, когда конъюнктура для российского сырья улучшилась" – считает он. "Это создает предпосылки для дальнейшего восстановления курса рубля", - резюмирует он.

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рынок, россия, богдан зварич, псб