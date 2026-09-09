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Курс юаня к рублю снижается вторую сессию подряд

Курс юаня к рублю снижается вторую сессию подряд - 09.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю снижается вторую сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:06+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.41 мск падал на 8 копеек (-0,7%), до 12,68 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,66-12,84 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,96 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,93 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели активно снижается - уже вторую сессию подряд. При этом утренние попытки китайской валюты подрасти быстро сменились снижением. "Свою роль в укреплении рубля играет завершение отпускного сезона. Немаловажное значение для валютной динамики сохраняет конъюнктура нефтяного рынка: на текущей неделе котировки нефти Brent растут — в том числе на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительными драйверами укрепления рубля могут выступать снижение объемов закупок валюты в рамках бюджетного правила и рост валютного предложения со стороны экспортеров (поступлением выручки от реализации нефти в конце июля — августе)", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,50% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,27% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.43 мск росла на 3% до 100,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 98,7 пункта. Прогнозы Важным для рынка валюты событием недели будет заседание Банка России по ключевой ставке в ближайшую пятницу, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Участники рынка ожидают, что мегарегулятор сделает паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. А это означает сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Таким образом, действия Банка России укрепят рублевую доходность. При этом необходимо отметить, что спрос на инвалюту со стороны импортеров остается высоким, это сохраняет риски продолжения нисходящего тренда рубля в среднесрочной перспективе", - добавляет она. Основной структурный фактор поддержки рубля — сокращенный объем сентябрьского цикла покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Главным ориентиром недели остается заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, где баланс между интересами экспортеров и задачей сдерживания инфляции пока склоняется в пользу паузы на уровне 14%", - отметил также Силаев.

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рынок, торги, ближний восток, сша, банк россии, риком-траст, минфин