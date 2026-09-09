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Цена самого потребляемого во Франции бензина достигла рекордных значений
Цена самого потребляемого во Франции бензина достигла рекордных значений - 09.09.2026, ПРАЙМ
Цена самого потребляемого во Франции бензина достигла рекордных значений
Средняя цена самого потребляемого бензина во Франции SP95-E10 достигла рекордных с конца февраля значений, пишет газета Liberation. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:22+0300
2026-09-09T12:22+0300
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ПАРИЖ, 9 сен – ПРАЙМ. Средняя цена самого потребляемого бензина во Франции SP95-E10 достигла рекордных с конца февраля значений, пишет газета Liberation. "Что касается бензина SP95-E10, то он стоит в среднем 2,121 евро за литр. Бензин еще никогда не был таким дорогим во Франции с начала войны в Иране в конце февраля", - сказано в статье. Отмечается, что цифра приближается к рекордному значению июня 2022 года, когда литр этого вида топлива стоил 2,13 евро. Средняя стоимость чуть более дорогого бензина SP98 составляет 2,21 евро за литр, передает радиостанция franceinfo. Цена на дизель, который во Франции еще популярнее, чем бензин, также остается высокой (2,29 евро за литр), но не превышает рекордные значения апреля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, франция, иран, сша
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, США
Цена самого потребляемого во Франции бензина достигла рекордных значений
Liberation: цена самого потребляемого во Франции бензина достигла рекордных значений
ПАРИЖ, 9 сен – ПРАЙМ. Средняя цена самого потребляемого бензина во Франции SP95-E10 достигла рекордных с конца февраля значений, пишет газета Liberation.
"Что касается бензина SP95-E10, то он стоит в среднем 2,121 евро за литр. Бензин еще никогда не был таким дорогим во Франции
с начала войны в Иране
в конце февраля", - сказано в статье.
Отмечается, что цифра приближается к рекордному значению июня 2022 года, когда литр этого вида топлива стоил 2,13 евро.
Средняя стоимость чуть более дорогого бензина SP98 составляет 2,21 евро за литр, передает радиостанция franceinfo. Цена на дизель, который во Франции еще популярнее, чем бензин, также остается высокой (2,29 евро за литр), но не превышает рекордные значения апреля.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран
и Вашингтон
подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.