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Литва может присоединиться к отмене автобусного сообщения с Россией - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Литва может присоединиться к отмене автобусного сообщения с Россией
Литва может присоединиться к отмене автобусного сообщения с Россией - 09.09.2026, ПРАЙМ
Литва может присоединиться к отмене автобусного сообщения с Россией
Литва изучает возможность присоединиться к инициативе Латвии по отмене автобусного пассажирского сообщения с Россией и Белоруссией, сообщает литовская... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:29+0300
2026-09-09T11:29+0300
бизнес
россия
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белоруссия
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Литва изучает возможность присоединиться к инициативе Латвии по отмене автобусного пассажирского сообщения с Россией и Белоруссией, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. РИА Новости в понедельник сообщило, что министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. "Литва может присоединиться к инициативе Латвии по запрету автобусных рейсов в Россию и Белоруссию. Президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Литвы Гинтарас Накутис заявил, что прекращение сообщения не станет критическим ударом для отрасли, хотя затронет тысячи пассажиров", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что сейчас между Литвой и Белоруссией ежедневно курсирует около 30 автобусов, которыми пользуются примерно 3 тысячи человек в день. "Если такие решения будут приняты, на бизнесе это, конечно, скажется, но говорить о банкротствах не приходится. Когда закрывали границу, никто из-за этого не обанкротился. Ничего катастрофического не произойдет, хотя будут побочные последствия", - приводит телерадиокомпания слова Накутиса. Уточняется, что присоединиться к планам Латвии с запретом автобусного сообщения с Россией и Белоруссией предложил депутат-консерватор из партии Литовских христианских демократов Арвидас Анушаускас. По его словам, если сейчас не присоединиться к решению Латвии, то все маршруты оттуда просто переместятся в Литву, и республика превратится в "своеобразный проходной двор".
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бизнес, россия, латвия, белоруссия, литва
Бизнес, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА
11:29 09.09.2026
 
Литва может присоединиться к отмене автобусного сообщения с Россией

LRT: Литва может присоединиться к отмене автобусного сообщения с Россией и Белоруссией

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Литва изучает возможность присоединиться к инициативе Латвии по отмене автобусного пассажирского сообщения с Россией и Белоруссией, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
РИА Новости в понедельник сообщило, что министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.
"Литва может присоединиться к инициативе Латвии по запрету автобусных рейсов в Россию и Белоруссию. Президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Литвы Гинтарас Накутис заявил, что прекращение сообщения не станет критическим ударом для отрасли, хотя затронет тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что сейчас между Литвой и Белоруссией ежедневно курсирует около 30 автобусов, которыми пользуются примерно 3 тысячи человек в день.
"Если такие решения будут приняты, на бизнесе это, конечно, скажется, но говорить о банкротствах не приходится. Когда закрывали границу, никто из-за этого не обанкротился. Ничего катастрофического не произойдет, хотя будут побочные последствия", - приводит телерадиокомпания слова Накутиса.
Уточняется, что присоединиться к планам Латвии с запретом автобусного сообщения с Россией и Белоруссией предложил депутат-консерватор из партии Литовских христианских демократов Арвидас Анушаускас. По его словам, если сейчас не присоединиться к решению Латвии, то все маршруты оттуда просто переместятся в Литву, и республика превратится в "своеобразный проходной двор".
 
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