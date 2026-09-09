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В Литве предложили ограничить покупку недвижимости для граждан Белоруссии

В Литве предложили ограничить покупку недвижимости для граждан Белоруссии - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Литве предложили ограничить покупку недвижимости для граждан Белоруссии

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предложил ограничить возможности покупки недвижимости в республике для граждан Белоруссии, сообщает агентство Балтньюс. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:21+0300

2026-09-09T13:21+0300

2026-09-09T13:21+0300

недвижимость

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предложил ограничить возможности покупки недвижимости в республике для граждан Белоруссии, сообщает агентство Балтньюс. Отмечается, что с подобным предложением министр выступил по соображениям национальной безопасности. "Ограничения на приобретение недвижимости (в Литве - ред.) уже действуют в отношении граждан России. Поэтому и для белорусов не стоит делать исключений. Это позволит снизить риски для функционирования таких (стратегических - ред.) объектов", - приводит агентство слова Будриса. В июле власти Литвы ввели ограничения на въезд для деятелей культуры из России и Белоруссии.

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недвижимость, бизнес, литва, белоруссия, мид