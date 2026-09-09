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Маск заявил, что ИИ и роботы удвоят объем мировой экономики - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Маск заявил, что ИИ и роботы удвоят объем мировой экономики
Маск заявил, что ИИ и роботы удвоят объем мировой экономики - 09.09.2026, ПРАЙМ
Маск заявил, что ИИ и роботы удвоят объем мировой экономики
Американский предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы как минимум удвоят объем мировой экономики менее чем за 10 лет. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:43+0300
2026-09-09T17:43+0300
технологии
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы как минимум удвоят объем мировой экономики менее чем за 10 лет. "ИИ + роботы увеличат объем мировой экономики более чем вдвое менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X. Так Маск прокомментировал свое выступление на встрече министров финансов G20 2 сентября. Там миллиардер заявил, что ИИ увеличит мировую экономику на 20-30%. Маск пояснял, что, по его прогнозу, объем глобальной экономики будет расти примерно на 20-40 триллионов долларов в год.
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192
40
192
40
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40
192
40
технологии
Технологии
17:43 09.09.2026
 
Маск заявил, что ИИ и роботы удвоят объем мировой экономики

Илон Маск: ИИ и роботы удвоят объем мировой экономики менее чем за десять лет

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы как минимум удвоят объем мировой экономики менее чем за 10 лет.
"ИИ + роботы увеличат объем мировой экономики более чем вдвое менее чем за 10 лет", - написал Маск в соцсети X.
Так Маск прокомментировал свое выступление на встрече министров финансов G20 2 сентября. Там миллиардер заявил, что ИИ увеличит мировую экономику на 20-30%. Маск пояснял, что, по его прогнозу, объем глобальной экономики будет расти примерно на 20-40 триллионов долларов в год.
 
Технологии
 
 
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