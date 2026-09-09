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МЭР рекомендует ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации
МЭР рекомендует ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации - 09.09.2026, ПРАЙМ
МЭР рекомендует ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации
Минэкономразвития РФ рекомендует туристической отрасли ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации касательно полетов гражданских самолетов в российском | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T01:35+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендует туристической отрасли ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации касательно полетов гражданских самолетов в российском небе, безопасность которых является приоритетом номер один, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов.
"Росавиация и Минтранс выпустили NOTAM, где еще раз заверили все авиакомпании и международное сообщество в том, что в России все работает в штатном режиме, обеспечивается безопасность. Это является нашим приоритетом номер один", - сказал Кондратьев.
Согласно этому NOTAM, опубликованные Украиной уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства РФ не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
"Поэтому реагировать нужно и ориентироваться на те официальные сообщения, которые выходят от наших профильных ведомств", - заключил Кондратьев.
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МЭР рекомендует ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации
МЭР рекомендует туристической отрасли ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендует туристической отрасли ориентироваться на заявления Минтранса и Росавиации касательно полетов гражданских самолетов в российском небе, безопасность которых является приоритетом номер один, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов.
"Росавиация и Минтранс выпустили NOTAM, где еще раз заверили все авиакомпании и международное сообщество в том, что в России все работает в штатном режиме, обеспечивается безопасность. Это является нашим приоритетом номер один", - сказал Кондратьев.
Согласно этому NOTAM, опубликованные Украиной уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства РФ не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
"Поэтому реагировать нужно и ориентироваться на те официальные сообщения, которые выходят от наших профильных ведомств", - заключил Кондратьев.