Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/mer-873162983.html
В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет
В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет - 09.09.2026, ПРАЙМ
В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет
Взаимный турпоток между Россией и КНДР увеличится на 10-15% при успешном развитии пассажирского автосообщения между странами, сообщил РИА Новости директор... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:02+0300
2026-09-09T20:04+0300
туризм
бизнес
россия
кндр
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873162983.jpg?1788973462
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и КНДР увеличится на 10-15% при успешном развитии пассажирского автосообщения между странами, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. "При успешном развитии пассажирского автосообщения и с учетом специфики въезда в КНДР ожидаем умеренный рост турпотока в районе 10-15%", - сказал Кондратьев о взаимном турпотоке между странами. По его словам, открытие моста также в перспективе окажет благоприятное воздействие на развитие приграничной туристкой инфраструктуры. Кондратьев подчеркнул, что путешествия из России в КНДР возможны только в составе организованной группы по согласованному маршруту и только после получения визы.
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, кндр, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КНДР, Михаил Мишустин
20:02 09.09.2026 (обновлено: 20:04 09.09.2026)
 
В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет

МЭР: турпоток между РФ и КНДР при развитии пассажирского автосообщения вырастет на 10-15%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и КНДР увеличится на 10-15% при успешном развитии пассажирского автосообщения между странами, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.
"При успешном развитии пассажирского автосообщения и с учетом специфики въезда в КНДР ожидаем умеренный рост турпотока в районе 10-15%", - сказал Кондратьев о взаимном турпотоке между странами.
По его словам, открытие моста также в перспективе окажет благоприятное воздействие на развитие приграничной туристкой инфраструктуры.
Кондратьев подчеркнул, что путешествия из России в КНДР возможны только в составе организованной группы по согласованному маршруту и только после получения визы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКНДРМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала