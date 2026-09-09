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В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет

В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет - 09.09.2026, ПРАЙМ

В МЭР предположили, что турпоток между Россией и КНДР вырастет

Взаимный турпоток между Россией и КНДР увеличится на 10-15% при успешном развитии пассажирского автосообщения между странами, сообщил РИА Новости директор... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:02+0300

2026-09-09T20:02+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и КНДР увеличится на 10-15% при успешном развитии пассажирского автосообщения между странами, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. "При успешном развитии пассажирского автосообщения и с учетом специфики въезда в КНДР ожидаем умеренный рост турпотока в районе 10-15%", - сказал Кондратьев о взаимном турпотоке между странами. По его словам, открытие моста также в перспективе окажет благоприятное воздействие на развитие приграничной туристкой инфраструктуры. Кондратьев подчеркнул, что путешествия из России в КНДР возможны только в составе организованной группы по согласованному маршруту и только после получения визы.

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туризм, бизнес, россия, кндр, михаил мишустин