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Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро
Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро - 09.09.2026, ПРАЙМ
Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет Европейского Союза на сотни миллиардов евро по сравнению с его объемом,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:38+0300
2026-09-09T21:38+0300
2026-09-09T21:38+0300
финансы
мировая экономика
германия
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БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет Европейского Союза на сотни миллиардов евро по сравнению с его объемом, предложенным Еврокомиссией. Ранее шесть стран блока, включая Германию, Данию, Нидерланды, Австрию, Швецию и Финляндию, выступили за сокращение нового многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро. "Текущие предложения комиссии предусматривают увеличение расходов на 60% по сравнению с предыдущим многолетним бюджетом… Мы должны сократить эти предложения на несколько сотен миллиардов евро за весь финансовый период", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ. Мерц отметил, что в условиях сокращения бюджетных расходов во всех государствах-членах наращивание на 60% расходов в рамках нового многолетнего бюджета является непосильной задачей. В июле Еврокомиссия представила проект многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы на почти 2 триллиона евро. Документ определяет предельные расходы Евросоюза на семь лет и служит основой для финансирования сельского хозяйства, регионального развития, обороны, миграционной политики, научных программ и внешней помощи. Для его принятия требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС и Европарламента. Как сообщало издание Politico, крупнейшие доноры ЕС допускают срыв переговоров, поскольку это им обойдется дешевле, чем согласиться с предложенным проектом бюджета.
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финансы, мировая экономика, германия, фридрих мерц, ес
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕС
Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро
Канцлер Германии Мерц призвал сократить новый бюджет ЕС на сотни миллиардов евро
БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет Европейского Союза на сотни миллиардов евро по сравнению с его объемом, предложенным Еврокомиссией.
Ранее шесть стран блока, включая Германию, Данию, Нидерланды, Австрию, Швецию и Финляндию, выступили за сокращение нового многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро.
"Текущие предложения комиссии предусматривают увеличение расходов на 60% по сравнению с предыдущим многолетним бюджетом… Мы должны сократить эти предложения на несколько сотен миллиардов евро за весь финансовый период", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ.
Мерц отметил, что в условиях сокращения бюджетных расходов во всех государствах-членах наращивание на 60% расходов в рамках нового многолетнего бюджета является непосильной задачей.
В июле Еврокомиссия представила проект многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы на почти 2 триллиона евро. Документ определяет предельные расходы Евросоюза на семь лет и служит основой для финансирования сельского хозяйства, регионального развития, обороны, миграционной политики, научных программ и внешней помощи. Для его принятия требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС и Европарламента. Как сообщало издание Politico, крупнейшие доноры ЕС допускают срыв переговоров, поскольку это им обойдется дешевле, чем согласиться с предложенным проектом бюджета.