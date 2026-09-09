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Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро - 09.09.2026, ПРАЙМ

Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет Европейского Союза на сотни миллиардов евро по сравнению с его объемом,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:38+0300

2026-09-09T21:38+0300

2026-09-09T21:38+0300

финансы

мировая экономика

германия

фридрих мерц

ес

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БЕРЛИН, 9 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет Европейского Союза на сотни миллиардов евро по сравнению с его объемом, предложенным Еврокомиссией. Ранее шесть стран блока, включая Германию, Данию, Нидерланды, Австрию, Швецию и Финляндию, выступили за сокращение нового многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро. "Текущие предложения комиссии предусматривают увеличение расходов на 60% по сравнению с предыдущим многолетним бюджетом… Мы должны сократить эти предложения на несколько сотен миллиардов евро за весь финансовый период", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ. Мерц отметил, что в условиях сокращения бюджетных расходов во всех государствах-членах наращивание на 60% расходов в рамках нового многолетнего бюджета является непосильной задачей. В июле Еврокомиссия представила проект многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы на почти 2 триллиона евро. Документ определяет предельные расходы Евросоюза на семь лет и служит основой для финансирования сельского хозяйства, регионального развития, обороны, миграционной политики, научных программ и внешней помощи. Для его принятия требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС и Европарламента. Как сообщало издание Politico, крупнейшие доноры ЕС допускают срыв переговоров, поскольку это им обойдется дешевле, чем согласиться с предложенным проектом бюджета.

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финансы, мировая экономика, германия, фридрих мерц, ес