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Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене
Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене
Россия будет противостоять попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге Шпицберген, к которым относится арест судна "Профессор... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:08+0300
2026-09-09T11:08+0300
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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Россия будет противостоять попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге Шпицберген, к которым относится арест судна "Профессор Молчанов", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге для СМИ она отметила, что российская сторона уверена - за арестом судна видно стремление максимально осложнить деятельность российских структур на Шпицбергене и вести дело к сокращению присутствия РФ."Мы будем этому всячески противодействовать, потому что это нарушает все возможные договоренности", - подчеркнула Захарова.Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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РОССИЯ, Общество , Мария Захарова, МИД РФ
Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене
МИД: Россия будет противостоять попыткам Норвегии осложнить деятельность на Шпицбергене