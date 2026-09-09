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Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене

Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия будет противостоять попыткам осложнить деятельность на Шпицбергене

Россия будет противостоять попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге Шпицберген, к которым относится арест судна "Профессор... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:08+0300

2026-09-09T11:08+0300

2026-09-09T11:08+0300

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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Россия будет противостоять попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге Шпицберген, к которым относится арест судна "Профессор Молчанов", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге для СМИ она отметила, что российская сторона уверена - за арестом судна видно стремление максимально осложнить деятельность российских структур на Шпицбергене и вести дело к сокращению присутствия РФ."Мы будем этому всячески противодействовать, потому что это нарушает все возможные договоренности", - подчеркнула Захарова.Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , мария захарова, мид рф